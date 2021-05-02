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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3216321732183219>
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 14:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Новый год с новым ковидом!
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 14:37

  change_pm написав:
  moldashavanin написав:О-да , разве на вакцину не давали гарантию на 1 год ? внезапно наступила осень .Сезонную прививку на Ковид обсуждают как прививку на 10 лет .

Вакцина тут не до чого... :!:
Я про інше, починають наріт готувати до Ковіду-21....
А там дивись і Ковід-22 і 23 будуть подані в меню :mrgreen:


Шикарно . теперь можно списать не эффективный Карантин-локдауны , разорение кучи граждан на новый вирус .Виноватых нету .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 15:59

Смертность в РФ в марте выросла на 25,3%, включая 23.715 смертей с COVID-19
МОСКВА, 30 апр (Рейтер) - Общая смертность в РФ в марте 2021 года выросла на 25,3% в годовом сравнении, что означает рост количества смертей на 38.580, в том числе 23.715 смертей были связаны с коронавирусом, сообщил в пятницу Росстат.

Расчеты Рейтер, основанные на данных Росстата, показали, что в марте было зафиксировано более 30.000 избыточных смертей, а с начала эпидемии, то есть с апреля прошлого года - более 407.000 избыточных смертей.

Показатель "избыточной смертности" предполагает сравнение общего числа смертей за период со средним числом смертей за этот же период за предыдущие пять лет.

Многие страны стараются ориентироваться на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом, поскольку в этих данных учтены, в том числе, смерти от незарегистрированного COVID-19, а также смерти от других болезней, число которых может возрасти из-за перегруженности больниц.

Общее количество смертей в марте выросло до 191.320.

Коронавирус был основной причиной смерти в 17.457 случаях и отнесен "к прочим важным состояниям" в 6.258 случаях.

С апреля 2020 года по март 2021 года количество смертей, связанных с коронавирусом составило около 250.000, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, в 2020 году на фоне эпидемии смертность выросла на 18%, всего умерло 2,125 миллиона человек .
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:25

  vitaliy_berdinskikh написав:В Новый год с новым ковидом!

Кожен рік - новий ковід (версія вірусу) :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:31

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:В Новый год с новым ковидом!

Кожен рік - новий ковід (версія вірусу) :!:

с новыми пасхалками :mrgreen:
теперь к потере нюха добавится потеря слуха
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:33

  moldashavanin написав:
  change_pm написав:
  moldashavanin написав:О-да , разве на вакцину не давали гарантию на 1 год ? внезапно наступила осень .Сезонную прививку на Ковид обсуждают как прививку на 10 лет .

Вакцина тут не до чого... :!:
Я про інше, починають наріт готувати до Ковіду-21....
А там дивись і Ковід-22 і 23 будуть подані в меню :mrgreen:


Шикарно . теперь можно списать не эффективный Карантин-локдауны , разорение кучи граждан на новый вирус .Виноватых нету .

Вина твоя лишь в том, что хочется мне кушать! )))

Стара модель світу зламалась, тому ковід-криза - чудовий привід закрити всіх по домах, знизити ділову активність і вплив на екологію, посадити всіх на соціал і тотальну залежність від влади.

При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть валятись трупи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...

Якщо в процесі постраждає ваш бізнес чи ваша власність / капітал, то дивись мою першу фразу (класика!)
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 03 тра, 2021 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:38

  change_pm написав:При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Я також не заперечую наявність вірусу..але
Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях
2 Статистика і Європи і наша - чітко показала
Ковід це небезпека для віку..а не людини.
В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу
В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб...
А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію

Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху".
https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html
Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Стара модель світу зламалась, тому ковід-криза - чудовий привід закрити всіх по домах, знизити ділову активність і вплив на екологію, посадити всіх на соціал і тотальну залежність від влади.

При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...

Зламалась для тих, хто забивав на карантинні обмеження. Якщо держава і люди хотіли побороти епідемію, то вони це зробили і сплкійно працюють навіть без вакцинації.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 16:46

  budivelnik написав:
  change_pm написав:При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Я також не заперечую наявність вірусу..але
Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях
2 Статистика і Європи і наша - чітко показала
Ковід це небезпека для віку..а не людини.
В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу
В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб...
А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.

budivelnik,

- і в 80 років, коли є грощі і відчуваєш себе "огірцом", то жити хочеться )))
- нажаль, цими локдаунами нам не показали, який може бути вплив на маси і медичну систему одночасно відкрита економіка і кожен 2-й хворий...
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