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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3216321732183219 Додано: Пон 03 тра, 2021 16:50 vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав: знизити ділову активність і вплив на екологію знизити ділову активність і вплив на екологію

Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху".

https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html

Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт. Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху".Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.

Є думка, що нафти залишисть на 10 років і якщо завчасно не зламати модель, то через 10 роців буде - палеоліт



Рашковани дуже переймаються, що за переход на зелену енергетику їм доведеться максимально заплатити



Я їх розумію через те, що й економіка неньки максимально заплатить - ми і нафту і газ добуваємо, і у нас недостатньо зеленої енергетики і виробництва дуже брудні...



зі. короче, шлях в Ойропу з постінийм проублемами ))) Є думка, що нафти залишисть на 10 років і якщо завчасно не зламати модель, то через 10 роців буде - палеолітРашковани дуже переймаються, що за переход на зелену енергетику їм доведеться максимально заплатитиЯ їх розумію через те, що й економіка неньки максимально заплатить - ми і нафту і газ добуваємо, і у нас недостатньо зеленої енергетики і виробництва дуже брудні...зі. короче, шлях в Ойропу з постінийм проублемами ))) change_pm Повідомлень: 3660 З нами з: 03.02.16 Подякував: 90 раз. Подякували: 729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 тра, 2021 17:24 change_pm написав: budivelnik написав: change_pm написав: При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах... При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах... Я також не заперечую наявність вірусу..але

Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях

2 Статистика і Європи і наша - чітко показала

Ковід це небезпека для віку..а не людини.

В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу

В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб...

А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла. Я також не заперечую наявність вірусу..алеПерше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях2 Статистика і Європи і наша - чітко показалаКовід це небезпека для віку..а не людини.В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипуВ 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб...А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла. budivelnik,

- і в 80 років, коли є грощі і відчуваєш себе "огірцом", то жити хочеться ))) budivelnik,- і в 80 років, коли є грощі і відчуваєш себе "огірцом", то жити хочеться ))) 1 Жити хочеться що в 20 , що в 40, що в 60, що у 80, що в 100+

2 При цьому - жити все одно прийдеться виключно на розмір власних можливостей(як фінансових, так і фізіологічно/емоційних) change_pm написав: - нажаль, цими локдаунами нам не показали, який може бути вплив на маси і медичну систему одночасно відкрита економіка і кожен 2-й хворий... - нажаль, цими локдаунами нам не показали, який може бути вплив на маси і медичну систему одночасно відкрита економіка і кожен 2-й хворий... 1 Про якого кожного другого хворого йдеться?

2 В Німеччині , навіть у групі 80+ від ковіду помер тільки кожен 50-тий від загальної кількості групи. 1 Жити хочеться що в 20 , що в 40, що в 60, що у 80, що в 100+2 При цьому - жити все одно прийдеться виключно на розмір власних можливостей(як фінансових, так і фізіологічно/емоційних)1 Про якого кожного другого хворого йдеться?2 В Німеччині , навіть у групі 80+ від ковіду помер тільки кожен 50-тий від загальної кількості групи. budivelnik

Повідомлень: 24381 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2596 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3216321732183219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7457 1788299

ЛОБ П'ят 30 кві, 2021 11:35