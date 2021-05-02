change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію
Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху". https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
Є думка, що нафти залишисть на 10 років і якщо завчасно не зламати модель, то через 10 роців буде - палеоліт
Рашковани дуже переймаються, що за переход на зелену енергетику їм доведеться максимально заплатити
Я їх розумію через те, що й економіка неньки максимально заплатить - ми і нафту і газ добуваємо, і у нас недостатньо зеленої енергетики і виробництва дуже брудні...
зі. короче, шлях в Ойропу з постінийм проублемами )))
change_pm написав:При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Я також не заперечую наявність вірусу..але Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях 2 Статистика і Європи і наша - чітко показала Ковід це небезпека для віку..а не людини. В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб... А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
budivelnik, - і в 80 років, коли є грощі і відчуваєш себе "огірцом", то жити хочеться )))
1 Жити хочеться що в 20 , що в 40, що в 60, що у 80, що в 100+ 2 При цьому - жити все одно прийдеться виключно на розмір власних можливостей(як фінансових, так і фізіологічно/емоційних)
change_pm написав:- нажаль, цими локдаунами нам не показали, який може бути вплив на маси і медичну систему одночасно відкрита економіка і кожен 2-й хворий...
1 Про якого кожного другого хворого йдеться? 2 В Німеччині , навіть у групі 80+ від ковіду помер тільки кожен 50-тий від загальної кількості групи.