change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію
Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху". https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
Є думка, що нафти залишисть на 10 років і якщо завчасно не зламати модель, то через 10 роців буде - палеоліт
Рашковани дуже переймаються, що за переход на зелену енергетику їм доведеться максимально заплатити
Я їх розумію через те, що й економіка неньки максимально заплатить - ми і нафту і газ добуваємо, і у нас недостатньо зеленої енергетики і виробництва дуже брудні...
зі. короче, шлях в Ойропу з постінийм проублемами )))
change_pm написав:При цьому наявність страшного вірусу я не заперечую, імхо, вірус є і якщо його не конролювати - будуть ваоятись трпуи на вулицях, в лікарнях і своїх домах/квартирах...
Я також не заперечую наявність вірусу..але Перше - +3% смертей до загальної кількості смертей - не створять ситуацію коли трупи будуть валятись на вулицях 2 Статистика і Європи і наша - чітко показала Ковід це небезпека для віку..а не людини. В групі 0-40 років - від ковіду помирають так само як і від грипу В 40-80 років - летальність в сотні разів більша ніж від грипу і в десятки разів менша ніж від інших хронічних хвороб... А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
budivelnik, - і в 80 років, коли є грощі і відчуваєш себе "огірцом", то жити хочеться )))
1 Жити хочеться що в 20 , що в 40, що в 60, що у 80, що в 100+ 2 При цьому - жити все одно прийдеться виключно на розмір власних можливостей(як фінансових, так і фізіологічно/емоційних)
change_pm написав:- нажаль, цими локдаунами нам не показали, який може бути вплив на маси і медичну систему одночасно відкрита економіка і кожен 2-й хворий...
1 Про якого кожного другого хворого йдеться? 2 В Німеччині , навіть у групі 80+ від ковіду помер тільки кожен 50-тий від загальної кількості групи.
В Италии двое противников прививок попытались поджечь центр вакцинации.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Полиция арестовала двоих подозреваемых – 52-летнего Паоло Плуда и 51-летнего Николу Занарделли. Их обвиняют в нападении на центр вакцинации в северном городе Брешиа с применением бутылок с зажигательной смесью, которое произошло еще 3 апреля.
Один из двух павильонов центра был поврежден. Специалистам удалось спасти вакцины, хранившиеся на складе центра. Огонь до них не добрался.
Американское новостное агентство "Рейтер" уточняет, что в Хайдарабад прибыло 150 тысяч доз вакцины против "ковида" из России. Об этом журналистам рассказал официальный представитель индийского МИДа.
Тот же представитель сообщил, что скоро в Индии начнутся миллионные продажи "Спутника" при посредстве местной фармакологической компании "Лаборатории доктора Редди". Эта фирма является партнером российского государственного Фонда прямых инвестиций, отвечающего за коммерческое распространение "Спутника" за рубежом.
Пока неясно, откуда возьмутся эти миллионы, – у РФПИ имеются договоры с несколькими индийскими фармацевтическими фирмами о производстве вакцины в Индии по лицензии. Однако непонятно, насколько эти фирмы готовы к массовому производству.
budivelnik написав:А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
Уже в польских новостях примерно так и говорят: "тридцать человек умерло от коронавируса, у большинства были сопуствующие заболевания"
Є всього кілька варіантів Смерть від нещасного випадку_________________________________17% Смерть від загострення хронічної хвороби_______________________80% Смерть від загострення хронічної хвороби спричиненої короновірусом.._3% І жодного випадку - смерть від короновірусу при повній відсутності хронічних хвороб=0%
change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію
Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху". https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
Вы , еще , скажите - Что бедняков нужно кормить мясом . Вдруг они почувствуют вкус к жизни .
Як видно з таблички Після 24 років, смертність в кожній наступній групі в порівнянні з попередньою росте в середньому на 270% і група у 15-24 роки має в 1300 разів меншу смертність на 1 млн осіб ніж група 85+ років
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 тра, 2021 20:23, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію
Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху". https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
Вы , еще , скажите - Что бедняков нужно кормить мясом . Вдруг они почувствуют вкус к жизни .
В Украине официальный минимум бедняка выше минимума бедняка РФ. Пенсионный фонд датируемый государственной казной и в Украине и в богатейшей и сильнейшей РФ дотационный на свыше 50%. Как возможен такой нонсенс бедной Украины и богатой РФ? Ответ прост: кто-то больше ест в 10 ртов, но много трындит про победителей ВОВ и космос, что бы не так заметен разрыв был.
stm написав:В Украине официальный минимум бедняка выше минимума бедняка РФ. Пенсионный фонд датируемый государственной казной и в Украине и в богатейшей и сильнейшей РФ дотационный на свыше 50%. Как возможен такой нонсенс бедной Украины и богатой РФ? Ответ прост: кто-то больше ест в 10 ртов, но много трындит про победителей ВОВ и космос, что бы не так заметен разрыв был.
Русские уже постепенно превращаются в свое естественнное состояние - нищая пьянь и срань. При этом не перестают дрочить на своё величие. Животные. Отбросы человечества. Погань.
Средний доход Росстат оценивает примерно в 33 тысячи рублей, а среднюю зарплату - выше 50 тысяч, в реальности подавляющее большинство населения России таких денег не видят. Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день. Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день. Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц. https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1030366580