Средний доход Росстат оценивает примерно в 33 тысячи рублей, а среднюю зарплату - выше 50 тысяч, в реальности подавляющее большинство населения России таких денег не видят.Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины - 53,7% - живут на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.Каждый третий - 34,5% - имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.Каждый пятый - 20,4% - получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.