Смертность в РФ в марте выросла на 25,3%, включая 23.715 смертей с COVID-19
О, вышла их стата. Я 30-го не смог найти за март ни по одной европейской стране.
Ну что ж, это уже интересно. +33% в январе, +20% в феврале , +24% в марте.
Можно, конечно, и дальше сидеть в шоре, доверять оф. статистике коцабов (о 55 тысячах ковидных жмуров в 2020 году,вместо 323 тысячи избыточных) , и рассказывать о 3% смертей,которые спровоцировал Ковид.
Мені цікаво 1 Чому статистика по Франції - дуже нагадує статистику по США 2 Чому від групи 20-29 йде ріст в середньому на 270% до кожної наступної групи 3 Чому смертність в групі 90+ перевищує в 1965 разів смертність в групі 20-29 692 разів смертність в групі 30-39 224 разів смертність в групі 40-49 63 разів смертність в групі 50-59 18 разів смертність в групі 60-69 6 разів смертність в групі 70-79 2 разів смертність в групі 80-89 4 Чому група 60+ становлячи 30% населення - дає 96% всіх смертей від ковіду у Франції? 5 Чому група 80+ становлячи 7% населення - дає 72% всіх смертей від ковіду?
Хтось може заперечити що вік це більш вагомий фактор?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 тра, 2021 21:22, всього редагувалось 2 разів.
Читая в очередной раз у очередного блохера про "тих хто перехворів безсимптомно, тобто хто хворим себе не відчував, але заразу серед людей розносив" вспомнил об от-рождения виноватых мужиках по причине наличия у них МПХ. Впрочем у представительниц прекрасного пола та же ситуация: приговор озвучен и известном хокку про солнце-фонарь.
На жаль совок глибоко забрався в мозок деяких ковідістериків.... Спробую пояснити совкам на прикладі совка... 1 Давним -давно , США взяв на понт СРСР програмою СОІ , совок так злякався що замість покращення життя населення...став покращувати свої можливості в космосі..і витратив стільки грошей, що населенню на поїсти не вистарчило і відразу прийшла голодна смерть совка , а на розвалинах якого виникли незалежні Держави 2 Звідси висновок Не можна витрачати на вирішення проблеми грошей більше ніж створює проблем ця проблема. Переведу для зашорених Не можна збивати ракетою вартістю в 0,1-1 млн доларів з комплексу с300 чи с200 - дрон вартістю в 0,04-0,06 млн доларів....
Тепер спробуємо привязати до наших реалій і хвороб а - Отже 70% населення (0-55 років) в Україні дають 5% смертей від ковіду або 0,01% від кількості населення в групі.... б - середня тривалість економічної активності=20 років, 20 років*0,01%=0,2% буде створено цим населенням ВВП Звідси висновок - витрачати на боротьбу з ковідом більше ніж 0,2% Бюджету - це маразм. 0,2% Бюджету це приблизно 2-4 млрд грн. За ці гроші треба було створити умови для ізоляції 30% (група55+) , створити море ліжок з киснем, закупити в Китайців чи створити самим пальчикові аналізатори сатурації... і замовляти 20 млн доз вакцини для цієї групи. Для групи ж 0-55 років - не чинити жодних перепон. Що зробили ми а - витратили 40 млрд грн б - хто мав померти - помер,ситуація не змінилась,бо ми як тримали людей в карантині так і змушені тримати й далі..а пішов вже другий рік карантину. в - природної імунізації за рахунок перехворівшої(тотально групи 0-55 в якій не повинно було бути обмежень) ми також не отримали.
change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію
Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху". https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.
вулканы и лесные пожары дают на порядок больше загрязнения атморсферы чем отопление...
что касается автотранспорта, то почему-то "специалисты" стыдливо умалчивают про долю загрязнения морскими судами...