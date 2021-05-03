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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3218321932203221>
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 20:58

Смертность в РФ в марте выросла на 25,3%, включая 23.715 смертей с COVID-19

О, вышла их стата. Я 30-го не смог найти за март ни по одной европейской стране.

Ну что ж, это уже интересно. +33% в январе, +20% в феврале , +24% в марте.

Можно, конечно, и дальше сидеть в шоре, доверять оф. статистике коцабов (о 55 тысячах ковидных жмуров в 2020 году,вместо 323 тысячи избыточных) , и рассказывать о 3% смертей,которые спровоцировал Ковид. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:01

Если одним словом написать ИДИОТСЮДА, то одни уйдут, а другие придут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:05

  ЛАД написав:Если одним словом написать ИДИОТСЮДА, то одни уйдут, а другие придут.
Так класно пояснити своє перебування тут - ніхто не зміг би краще вас.

ПС
Я наприклад тут для табличок-цифр-істини.
А у Вас виявляється пошуки таких самих як ви.
ППС
А Хотаб також підтримує вашу думку?
Таких два класних СЮДА....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:17

статистика поФранції 15.02.20-28.04.21

вік___ населення_померло від ковід_померло на 1 млн
0-9 __ 7 706 041 ____ 4 _____ 0,5
10-19 __ 8 421 914 ____ 9 _____ 1,1
20-29 __ 7 525 983 ___ 73 _____ 9,7
30-39 __ 8 279 577 __ 228 _____ 27,5
40-49 __ 8 572 713 __ 731 _____ 85,3
50-59 __ 8 813 899 __ 2656 _____ 301,3
60-69 __ 8 000 803 __ 8266 _____ 1033,1
70-79 __ 5 959 261 _ 17384 _____ 2917,1
80-89 __ 3 214 055 _ 30556 _____ 9507,0
90+ __ 927 995 ____ 17695 _____ 19068,0
Всього __ 67422241 _ 77602 _____ 1151,0

Мені цікаво
1 Чому статистика по Франції - дуже нагадує статистику по США
2 Чому від групи 20-29 йде ріст в середньому на 270% до кожної наступної групи
3 Чому смертність в групі 90+ перевищує в
1965 разів смертність в групі 20-29
692 разів смертність в групі 30-39
224 разів смертність в групі 40-49
63 разів смертність в групі 50-59
18 разів смертність в групі 60-69
6 разів смертність в групі 70-79
2 разів смертність в групі 80-89
4 Чому група 60+ становлячи
30% населення - дає 96% всіх смертей від ковіду у Франції?
5 Чому група 80+ становлячи 7% населення - дає 72% всіх смертей від ковіду?

Хтось може заперечити що вік це більш вагомий фактор?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 тра, 2021 21:22, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:19

Узнал что в четверг пятницу в одной из столичных поликлиник прививалт всех желающих в порядке дивой очереди
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Читая в очередной раз у очередного блохера про "тих хто перехворів безсимптомно, тобто хто хворим себе не відчував, але заразу серед людей розносив" вспомнил об от-рождения виноватых мужиках по причине наличия у них МПХ. Впрочем у представительниц прекрасного пола та же ситуация: приговор озвучен и известном хокку про солнце-фонарь.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:52

  ЛАД написав:Если одним словом написать ИДИОТСЮДА, то одни уйдут, а другие придут.

Да, увы. "Будивельныков,каких мало",оказывается много. ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 22:49

На жаль совок глибоко забрався в мозок деяких ковідістериків....
Спробую пояснити совкам на прикладі совка...
1 Давним -давно , США взяв на понт СРСР програмою СОІ , совок так злякався що замість покращення життя населення...став покращувати свої можливості в космосі..і витратив стільки грошей, що населенню на поїсти не вистарчило і відразу прийшла голодна смерть совка , а на розвалинах якого виникли незалежні Держави
2 Звідси висновок
Не можна витрачати на вирішення проблеми грошей більше ніж створює проблем ця проблема.
Переведу для зашорених
Не можна збивати ракетою вартістю в 0,1-1 млн доларів з комплексу с300 чи с200 - дрон вартістю в 0,04-0,06 млн доларів....

Тепер спробуємо привязати до наших реалій і хвороб
а - Отже 70% населення (0-55 років) в Україні дають 5% смертей від ковіду або 0,01% від кількості населення в групі....
б - середня тривалість економічної активності=20 років, 20 років*0,01%=0,2% буде створено цим населенням ВВП
Звідси висновок - витрачати на боротьбу з ковідом більше ніж 0,2% Бюджету - це маразм.
0,2% Бюджету це приблизно 2-4 млрд грн.
За ці гроші треба було створити умови для ізоляції 30% (група55+) , створити море ліжок з киснем, закупити в Китайців чи створити самим пальчикові аналізатори сатурації... і замовляти 20 млн доз вакцини для цієї групи.
Для групи ж 0-55 років - не чинити жодних перепон.
Що зробили ми
а - витратили 40 млрд грн
б - хто мав померти - помер,ситуація не змінилась,бо ми як тримали людей в карантині так і змушені тримати й далі..а пішов вже другий рік карантину.
в - природної імунізації за рахунок перехворівшої(тотально групи 0-55 в якій не повинно було бути обмежень) ми також не отримали.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:03

  vitaliy_berdinskikh написав:В Новый год с новым ковидом!

и новыми маразмами... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:знизити ділову активність і вплив на екологію

Утром читал: в Великобритании окончательно запретили продажу угля и "сырой" древесины. Теперь для целей отопления можно покупать тольку "суху".
https://www.independent.co.uk/climate-c ... 40263.html
Отопление названо загрязнителем атмосферы более страшным чем автотранспорт.

вулканы и лесные пожары дают на порядок больше загрязнения атморсферы чем отопление...

что касается автотранспорта, то почему-то "специалисты" стыдливо умалчивают про долю загрязнения морскими судами...
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