Додано: Пон 03 тра, 2021 22:49

На жаль совок глибоко забрався в мозок деяких ковідістериків....

Спробую пояснити совкам на прикладі совка...

1 Давним -давно , США взяв на понт СРСР програмою СОІ , совок так злякався що замість покращення життя населення...став покращувати свої можливості в космосі..і витратив стільки грошей, що населенню на поїсти не вистарчило і відразу прийшла голодна смерть совка , а на розвалинах якого виникли незалежні Держави

2 Звідси висновок

Не можна витрачати на вирішення проблеми грошей більше ніж створює проблем ця проблема.

Переведу для зашорених

Не можна збивати ракетою вартістю в 0,1-1 млн доларів з комплексу с300 чи с200 - дрон вартістю в 0,04-0,06 млн доларів....



Тепер спробуємо привязати до наших реалій і хвороб

а - Отже 70% населення (0-55 років) в Україні дають 5% смертей від ковіду або 0,01% від кількості населення в групі....

б - середня тривалість економічної активності=20 років, 20 років*0,01%=0,2% буде створено цим населенням ВВП

Звідси висновок - витрачати на боротьбу з ковідом більше ніж 0,2% Бюджету - це маразм.

0,2% Бюджету це приблизно 2-4 млрд грн.

За ці гроші треба було створити умови для ізоляції 30% (група55+) , створити море ліжок з киснем, закупити в Китайців чи створити самим пальчикові аналізатори сатурації... і замовляти 20 млн доз вакцини для цієї групи.

Для групи ж 0-55 років - не чинити жодних перепон.

Що зробили ми

а - витратили 40 млрд грн

б - хто мав померти - помер,ситуація не змінилась,бо ми як тримали людей в карантині так і змушені тримати й далі..а пішов вже другий рік карантину.

в - природної імунізації за рахунок перехворівшої(тотально групи 0-55 в якій не повинно було бути обмежень) ми також не отримали.