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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3218321932203221
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:30

Из интервью Анчи Барановой:
— А как же вакцинация? Не поможет сдержать третью волну?

— Если вакцинированные не носят маски, они продолжают заражать других. Ведь вирус несколько дней размножается на слизистой носоглотки, ротоглотки, а вовсе не в крови и легких. Антитела и Т-клетки имеют минимальный доступ к слизистым оболочкам, а поэтому чихающий привитый так же опасен для окружающих, как и непривитый.

Защиту слизистых обеспечивают антитела IgA, но вакцины их практически не стимулируют. Есть данные о том, что первый из аденовирусов из «Спутника V» все же немного способен образовывать такие антитела, но это нужно проверять.

https://m.rosbalt.ru/piter/2021/05/03/1900094.html
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:59

До 25% переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с осложнениями, а до 10% — нуждаются в госпитализации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    https://m.rosbalt.ru/russia/2021/05/02/1900193.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4758 раз.
Подякували: 4412 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3218321932203221
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