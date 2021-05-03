— А как же вакцинация? Не поможет сдержать третью волну?
— Если вакцинированные не носят маски, они продолжают заражать других. Ведь вирус несколько дней размножается на слизистой носоглотки, ротоглотки, а вовсе не в крови и легких. Антитела и Т-клетки имеют минимальный доступ к слизистым оболочкам, а поэтому чихающий привитый так же опасен для окружающих, как и непривитый.
Защиту слизистых обеспечивают антитела IgA, но вакцины их практически не стимулируют. Есть данные о том, что первый из аденовирусов из «Спутника V» все же немного способен образовывать такие антитела, но это нужно проверять.