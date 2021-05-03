Читая в очередной раз у очередного блохера про "тих хто перехворів безсимптомно, тобто хто хворим себе не відчував, але заразу серед людей розносив" вспомнил об от-рождения виноватых мужиках по причине наличия у них МПХ. Впрочем у представительниц прекрасного пола та же ситуация: приговор озвучен и известном хокку про солнце-фонарь.
— А как же вакцинация? Не поможет сдержать третью волну?
— Если вакцинированные не носят маски, они продолжают заражать других. Ведь вирус несколько дней размножается на слизистой носоглотки, ротоглотки, а вовсе не в крови и легких. Антитела и Т-клетки имеют минимальный доступ к слизистым оболочкам, а поэтому чихающий привитый так же опасен для окружающих, как и непривитый.
Защиту слизистых обеспечивают антитела IgA, но вакцины их практически не стимулируют. Есть данные о том, что первый из аденовирусов из «Спутника V» все же немного способен образовывать такие антитела, но это нужно проверять.
budivelnik написав:А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.
Уже в польских новостях примерно так и говорят: "тридцать человек умерло от коронавируса, у большинства были сопуствующие заболевания"
Нещодавно давав посилання на госстат по Вінницькій області. Так там на пенсіонера приходиться 4-5 хронічних захворювань.
Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити. Наявне, що помирають здебільшого люди похилого віку.
Але й ті, хто перехворів середнє та важко, отримують суттєвий удар по здоров'ю, а також витрачають значні матеріальні-фінансові ресурси на оновлення та підтримку.
Тобто проблема є. З нею намагаються боротися. Карантинами для стримування росту піків та вакцінацією.