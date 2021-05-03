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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3217321832193220
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Читая в очередной раз у очередного блохера про "тих хто перехворів безсимптомно, тобто хто хворим себе не відчував, але заразу серед людей розносив" вспомнил об от-рождения виноватых мужиках по причине наличия у них МПХ. Впрочем у представительниц прекрасного пола та же ситуация: приговор озвучен и известном хокку про солнце-фонарь.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:30

Из интервью Анчи Барановой:
— А как же вакцинация? Не поможет сдержать третью волну?

— Если вакцинированные не носят маски, они продолжают заражать других. Ведь вирус несколько дней размножается на слизистой носоглотки, ротоглотки, а вовсе не в крови и легких. Антитела и Т-клетки имеют минимальный доступ к слизистым оболочкам, а поэтому чихающий привитый так же опасен для окружающих, как и непривитый.

Защиту слизистых обеспечивают антитела IgA, но вакцины их практически не стимулируют. Есть данные о том, что первый из аденовирусов из «Спутника V» все же немного способен образовывать такие антитела, но это нужно проверять.

https://m.rosbalt.ru/piter/2021/05/03/1900094.html
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:59

До 25% переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с осложнениями, а до 10% — нуждаются в госпитализации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    https://m.rosbalt.ru/russia/2021/05/02/1900193.html
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  budivelnik написав:А у 80+ років.. - наявність ковіду це проста констатація смерті..бо є ковід..є ще десяток хронічних хвороб, від однієї з яких людина і померла.

Уже в польских новостях примерно так и говорят: "тридцать человек умерло от коронавируса, у большинства были сопуствующие заболевания"

Нещодавно давав посилання на госстат по Вінницькій області. Так там на пенсіонера приходиться 4-5 хронічних захворювань.

Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.
Наявне, що помирають здебільшого люди похилого віку.

Але й ті, хто перехворів середнє та важко, отримують суттєвий удар по здоров'ю, а також витрачають значні матеріальні-фінансові ресурси на оновлення та підтримку.

Тобто проблема є. З нею намагаються боротися. Карантинами для стримування росту піків та вакцінацією.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

карантин, бессмысленный и беспощадный

Fun fact: that wasn't soup before, that was just pasta
:mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Але й ті, хто перехворів середнє та важко, отримують суттєвий удар по здоров'ю, а також витрачають значні матеріальні-фінансові ресурси на оновлення та підтримку.

Я благодаря карантиру получил существенный удар по здоровью без каких-либо болезней. И кого это (слово на букву е)? Да никого вообще.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Але й ті, хто перехворів середнє та важко, отримують суттєвий удар по здоров'ю, а також витрачають значні матеріальні-фінансові ресурси на оновлення та підтримку.

Я благодаря карантиру получил существенный удар по здоровью без каких-либо болезней. И кого это (слово на букву е)? Да никого вообще.

А без карантина ваше здоровье с вирусом улучшилось бы?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Але й ті, хто перехворів середнє та важко, отримують суттєвий удар по здоров'ю, а також витрачають значні матеріальні-фінансові ресурси на оновлення та підтримку.

Я благодаря карантиру получил существенный удар по здоровью без каких-либо болезней. И кого это (слово на букву е)? Да никого вообще.

Що трапилось? Фізичне чи психічне*?

* я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" - соціопатія на марші :mrgreen:
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