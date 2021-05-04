Физичне. Посиди дома год - узнаешь.
А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:05
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:25
Сложно договорится с друзьями выпить пива если их запугали короноей да к тому же все места где обычно происходили встречи - закрыты.
Просто в контексте сказанного change_pm "я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" -- я сам не не мизантроп, просто но не любитель шумных компаний и больших пьянок. Но даже мне уже хочется собраться в компании чтобы поболтать, бухнуть и ты ды. Человек - существо социальное.
Ну и с другими друзьями встречи происходили вообще в формате "куча народа съезжается со всей страны в какой-нибудь санаторий и не только бухает но и занимается каким-то активным и/или интересным отдыхом", это я про автоклуб если кто в курсе как обычно проходят слёты. А это в текущих условиях опять же очень сложно организовать: прошлогодний сабантуй отменили, в этом году даже не планировали.
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40
Так вже другий рік пішов, причому в мене обмеження сильніше ваших )))
Але в мене з фізичним більш-менш ОК:
- роблю кожень день 30-40 хвилин фізичні вправи,
- ходив в басейн, коли був відкритий,
= мінус 10 кг за рік, втрачаю штанці, якщо без ременя
зі. Я б також з задоволенням з якимось зі друзяк прибухнув )))
* мене приморожують "засранці" (це в прямому і переносному сенсі), які мене можуть нагородити якимось всім відомим вірусом і мені потім 2-3 місяці відновлюватись, чи взагалі кіньки відкинути
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:55
Можно просто сказать "да", но это наверное не будет вся правда. Видимо есть и такие, кто:
1. не получил своевременную помощь по своим плановым операциям, и досрочно ушел.
2. В рост суицидов не верю, его не обнаружилось.
3. В дополнительные смерти от малоподвижного образа? Какая-то глупость. Никто не мешает бегать по стадиону, ходить в лес и многое другое.
4. Возможно стали меньше ходить,пребывая на дистанционке. Но это выбор самих людей,могут и после работы походить, даже если отпала необходимость идти ножками на работу. Хотя.. Там же категория не работающая, старички ж.
Теперь рассмотрим сценарий,а можно ли было сделать так,чтобы п.1 (если он есть) был спасён?
У вас есть алгоритм, как это можно было сделать? Не выделять дополнительный персонал и помещения под ковидников, продолжать делать все плановые операции?
Но тогда, мне кажется, потеряли бы ещё больше ковидников. Я уже не говорю о том,что плановые операции могли не проводиться и по причине болезни специалистов для этих операций. Это можно было исправить как-то?
В общем я считаю так: если есть дополнительные смерти людей без вируса Ковид , но которые получены в результате эпидемии, то это смерти тоже вызванные Ковид. При условии,что предпринятые попытки их избежать привели бы к ещё большим потерям людей непосредственно от Ковид.
Это типа как голодные смерти мирных жителей во время войны. Больше еды отдали фронту, а мирным меньше и они умирают. Но не отдай туда еду, последствия были бы ещё хуже. И все это потери в результате войны.
Так и с Ковид.
И ещё. Интересен опыт многих стран, у которых официальные ковидные цифры очень близки с избыточными смертями. Та же Германия, где совпадение 100% практически.Или Чехия. Где около 70-80%...
В Украине только 50%. Но мы знаем как у нас тестили. В забордюрье вообще в 5-6 больше избыточных, чем официальных ковидных.
Можно пробежаться и по другим странам и попробовать понять, почему такие разлеты у одних есть,а у других почти нет.Тогда может удастся понять, это кто-то умеет хорошо диагностировать и считать, или это у кого-то на фоне Ковид провалили медицину всю остальную,а у кого-то смогли не провалить.
Хотелось бы услышать ваше мнение, если это не ковидные смерти (избыточные) , то какие? Не уж то голодные?
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