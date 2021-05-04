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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3218321932203221 Додано: Вів 04 тра, 2021 17:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире change_pm написав: Що трапилось? Фізичне чи психічне*? Що трапилось? Фізичне чи психічне*?

Физичне. Посиди дома год - узнаешь.



change_pm написав: * я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" - соціопатія на марші * я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" - соціопатія на марші

А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів Физичне. Посиди дома год - узнаешь.А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4000 З нами з: 06.08.19 Подякував: 901 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 тра, 2021 18:05 vitaliy_berdinskikh написав: А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів

Интрига! Вас тоже закрыли и пытают ПЦР тестами ))) Интрига! Вас тоже закрыли и пытают ПЦР тестами ))) stm

Повідомлень: 2801 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 тра, 2021 18:25 stm написав: vitaliy_berdinskikh написав: А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів

Интрига! Вас тоже закрыли и пытают ПЦР тестами ))) Интрига! Вас тоже закрыли и пытают ПЦР тестами )))

Сложно договорится с друзьями выпить пива если их запугали короноей да к тому же все места где обычно происходили встречи - закрыты.



Просто в контексте сказанного change_pm "я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" -- я сам не не мизантроп, просто но не любитель шумных компаний и больших пьянок. Но даже мне уже хочется собраться в компании чтобы поболтать, бухнуть и ты ды. Человек - существо социальное.



Ну и с другими друзьями встречи происходили вообще в формате "куча народа съезжается со всей страны в какой-нибудь санаторий и не только бухает но и занимается каким-то активным и/или интересным отдыхом", это я про автоклуб если кто в курсе как обычно проходят слёты. А это в текущих условиях опять же очень сложно организовать: прошлогодний сабантуй отменили, в этом году даже не планировали. Сложно договорится с друзьями выпить пива если их запугали короноей да к тому же все места где обычно происходили встречи - закрыты.Просто в контексте сказанного"я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" -- я сам не не мизантроп, просто но не любитель шумных компаний и больших пьянок. Но даже мне уже хочется собраться в компании чтобы поболтать, бухнуть и ты ды. Человек - существо социальное.Ну и с другими друзьями встречи происходили вообще в формате "куча народа съезжается со всей страны в какой-нибудь санаторий и не только бухает но и занимается каким-то активным и/или интересным отдыхом", это я про автоклуб если кто в курсе как обычно проходят слёты. А это в текущих условиях опять же очень сложно организовать: прошлогодний сабантуй отменили, в этом году даже не планировали. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4000 З нами з: 06.08.19 Подякував: 901 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40 vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав: Що трапилось? Фізичне чи психічне*? Що трапилось? Фізичне чи психічне*?

Физичне. Посиди дома год - узнаешь.



change_pm написав: * я і раніше людев не дуже любив (товпу)*, а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" - соціопатія на марші * я і раніше людев не дуже любив (товпу)*, а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" - соціопатія на марші

А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів Физичне.

Так вже другий рік пішов, причому в мене обмеження сильніше ваших )))



Але в мене з фізичним більш-менш ОК:

- роблю кожень день 30-40 хвилин фізичні вправи,

- ходив в басейн, коли був відкритий,

= мінус 10 кг за рік, втрачаю штанці, якщо без ременя



зі. Я б також з задоволенням з якимось зі друзяк прибухнув )))



* мене приморожують "засранці" (це в прямому і переносному сенсі), які мене можуть нагородити якимось всім відомим вірусом і мені потім 2-3 місяці відновлюватись, чи взагалі кіньки відкинути Так вже другий рік пішов, причому в мене обмеження сильніше ваших )))Але в мене з фізичним більш-менш ОК:- роблю кожень день 30-40 хвилин фізичні вправи,- ходив в басейн, коли був відкритий,= мінус 10 кг за рік, втрачаю штанці, якщо без ременязі. Я б також з задоволенням з якимось зі друзяк прибухнув )))* мене приморожують "засранці" (це в прямому і переносному сенсі), які мене можуть нагородити якимось всім відомим вірусом і мені потім 2-3 місяці відновлюватись, чи взагалі кіньки відкинути change_pm Повідомлень: 3680 З нами з: 03.02.16 Подякував: 91 раз. Подякували: 733 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 тра, 2021 18:55 tumos написав: Так всю избыточную смертность надо списать на факт заболевания ковидом ? Так всю избыточную смертность надо списать на факт заболевания ковидом ?

Можно просто сказать "да", но это наверное не будет вся правда. Видимо есть и такие, кто:

1. не получил своевременную помощь по своим плановым операциям, и досрочно ушел.

2. В рост суицидов не верю, его не обнаружилось.

3. В дополнительные смерти от малоподвижного образа? Какая-то глупость. Никто не мешает бегать по стадиону, ходить в лес и многое другое.

4. Возможно стали меньше ходить,пребывая на дистанционке. Но это выбор самих людей,могут и после работы походить, даже если отпала необходимость идти ножками на работу. Хотя.. Там же категория не работающая, старички ж.



Теперь рассмотрим сценарий,а можно ли было сделать так,чтобы п.1 (если он есть) был спасён?

У вас есть алгоритм, как это можно было сделать? Не выделять дополнительный персонал и помещения под ковидников, продолжать делать все плановые ​операции?

Но тогда, мне кажется, потеряли бы ещё больше ковидников. Я уже не говорю о том,что плановые операции могли не проводиться и по причине болезни специалистов для этих операций. Это можно было исправить как-то?



В общем я считаю так: если есть дополнительные смерти людей без вируса Ковид , но которые получены в результате эпидемии, то это смерти тоже вызванные Ковид. При условии,что предпринятые попытки их избежать привели бы к ещё большим потерям людей непосредственно от Ковид.



Это типа как голодные смерти мирных жителей во время войны. Больше еды отдали фронту, а мирным меньше и они умирают. Но не отдай туда еду, последствия были бы ещё хуже. И все это потери в результате войны.



Так и с Ковид.



И ещё. Интересен опыт многих стран, у которых официальные ковидные цифры очень близки с избыточными смертями. Та же Германия, где совпадение 100% практически.Или Чехия. Где около 70-80%...



В Украине только 50%. Но мы знаем как у нас тестили. В забордюрье вообще в 5-6 больше избыточных, чем официальных ковидных.



Можно пробежаться и по другим странам и попробовать понять, почему такие разлеты у одних есть,а у других почти нет.Тогда может удастся понять, это кто-то умеет хорошо диагностировать и считать, или это у кого-то на фоне Ковид провалили медицину всю остальную,а у кого-то смогли не провалить.



Хотелось бы услышать ваше мнение, если это не ковидные смерти (избыточные) , то какие? Не уж то голодные? Можно просто сказать "да", но это наверное не будет вся правда. Видимо есть и такие, кто:1. не получил своевременную помощь по своим плановым операциям, и досрочно ушел.2. В рост суицидов не верю, его не обнаружилось.3. В дополнительные смерти от малоподвижного образа? Какая-то глупость. Никто не мешает бегать по стадиону, ходить в лес и многое другое.4. Возможно стали меньше ходить,пребывая на дистанционке. Но это выбор самих людей,могут и после работы походить, даже если отпала необходимость идти ножками на работу. Хотя.. Там же категория не работающая, старички ж.Теперь рассмотрим сценарий,а можно ли было сделать так,чтобы п.1 (если он есть) был спасён?У вас есть алгоритм, как это можно было сделать? Не выделять дополнительный персонал и помещения под ковидников, продолжать делать все плановые ​операции?Но тогда, мне кажется, потеряли бы ещё больше ковидников. Я уже не говорю о том,что плановые операции могли не проводиться и по причине болезни специалистов для этих операций. Это можно было исправить как-то?В общем я считаю так: если есть дополнительные смерти людей без вируса Ковид , но которые получены в результате эпидемии, то это смерти тоже вызванные Ковид. При условии,что предпринятые попытки их избежать привели бы к ещё большим потерям людей непосредственно от Ковид.Это типа как голодные смерти мирных жителей во время войны. Больше еды отдали фронту, а мирным меньше и они умирают. Но не отдай туда еду, последствия были бы ещё хуже. И все это потери в результате войны.Так и с Ковид.И ещё. Интересен опыт многих стран, у которых официальные ковидные цифры очень близки с избыточными смертями. Та же Германия, где совпадение 100% практически.Или Чехия. Где около 70-80%...В Украине только 50%. Но мы знаем как у нас тестили. В забордюрье вообще в 5-6 больше избыточных, чем официальных ковидных.Можно пробежаться и по другим странам и попробовать понять, почему такие разлеты у одних есть,а у других почти нет.Тогда может удастся понять, это кто-то умеет хорошо диагностировать и считать, или это у кого-то на фоне Ковид провалили медицину всю остальную,а у кого-то смогли не провалить.Хотелось бы услышать ваше мнение, если это не ковидные смерти (избыточные) , то какие? Не уж то голодные? Hotab

Повідомлень: 3691 З нами з: 15.02.09 Подякував: 179 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3218321932203221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 04 тра, 2021 15:38