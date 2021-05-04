Додано: Вів 04 тра, 2021 19:27

budivelnik написав: detroytred написав: Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.

Наявне, що помирають здебільшого люди похилого віку. Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.Наявне, що помирають здебільшого люди похилого віку. Вірю - не вірю..це не мій метод

Я створюю табличку і дивлячись на неї -задаю запитання.

Якщо у Вас є нормальні відповіді - я їх приймаю і уточнюю свої думки по цьому питанню - якщо ж замість відповідей вірю/не вірю - я просто ігнорую такого дописувача

Тому ще раз , беремо будь яку табличку*Україна,Франція,США ,Німеччина) і дивлячись на неї створюємо самі собі запитання,які повинні наблизити нас до відповіді

вік___ населення_померло від ковід_померло на 1 млн

0-9 __ 7 706 041 ____ 4 __________ 0,5

10-19 __ 8 421 914 ____ 9 _________ 1,1

20-29 __ 7 525 983 ___ 73 _________ 9,7

30-39 __ 8 279 577 __ 228 _________ 27,5

40-49 __ 8 572 713 __ 731 _________ 85,3

50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей

60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей

70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей

80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей

90+ __ 927 995 ____ 17695 ________ 19068,0___1,37% насел_22,3%смертей

Всього __ 67422241 _ 77602 ________ 1151,0

Тепер запитання

1 Скільки помирає в рік в групі 90+ від усіх причин

2 Як думаєте- ізолювавши в найкращих умовах групу 90+ від ковіду - Франція зможе зменшити

а - загальну смертність

б - смертність від ковіду на 22,3%

3 Те саме питання відноситься і до груп 60-69, 70-79, 80-89

4 Якщо група 60- мала всього 4,8% смертей - чи варто було її ізолювати?

Я вже мовчу про групу 50-, чи 40-..в них взагалі летальність на межі математичної похибки Вірю - не вірю..це не мій методЯ створюю табличку і дивлячись на неї -задаю запитання.Якщо у Вас є нормальні відповіді - я їх приймаю і уточнюю свої думки по цьому питанню - якщо ж замість відповідей вірю/не вірю - я просто ігнорую такого дописувачаТому ще раз , беремо будь яку табличку*Україна,Франція,США ,Німеччина) і дивлячись на неї створюємо самі собі запитання,які повинні наблизити нас до відповідівік___ населення_померло від ковід_померло на 1 млн0-9 __ 7 706 041 ____ 4 __________ 0,510-19 __ 8 421 914 ____ 9 _________ 1,120-29 __ 7 525 983 ___ 73 _________ 9,730-39 __ 8 279 577 __ 228 _________ 27,540-49 __ 8 572 713 __ 731 _________ 85,350-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей90+ __ 927 995 ____ 17695 ________ 19068,0___1,37% насел_22,3%смертейВсього __ 67422241 _ 77602 ________ 1151,0Тепер запитання1 Скільки помирає в рік в групі 90+ від усіх причин2 Як думаєте- ізолювавши в найкращих умовах групу 90+ від ковіду - Франція зможе зменшитиа - загальну смертністьб - смертність від ковіду на 22,3%3 Те саме питання відноситься і до груп 60-69, 70-79, 80-894 Якщо група 60- мала всього 4,8% смертей - чи варто було її ізолювати?Я вже мовчу про групу 50-, чи 40-..в них взагалі летальність на межі математичної похибки

Те, що Ви створюєте таблички, розрахунки, на підставі яких намагаєтесь зробити висновки, - це правильно.Так і треба.А ключове -- таблички про що? Запитання про що?Ось оці Ваші таблички та оті розрахунки не можуть бути підставою для правильних висновків. Загальних висновків.Вам же не раз пояснювали чому.Також Ви вкотре робите помилку: намагаєтесь розглядати частку картини -- оці дані за яких умов?За умов введення карантинів.При їх відсутності картинка була б іншою. І ота молода людина могла не отримати своєчасного обстеження, поради лікаря або медичного ліжка та померти...Зокрема того, йомвірно що практично накласти обмеження на лише похилих буде не ефективно. Бо вони все рівно спілкувалися б з молодшими родичами, які їх обслуговують. Серед останніх за умов відсутності обмежень поширення хвороби буде більшим.Тому, за умов, якщо я не маю даних та можливості для правильного моделювання, то користуюсь готовими висновками офіційних фахівців з медицини.На Ваші "висновки" (точніше - намагання простими рішеннями вирішити складні питання) та логічні ланцюжки я звертаю увагу в площині наявності наявних помилок.Це нормально для форуму -- те, що Вам, як дописувачу, який намагається заперечувати дії офіційних фахових посадовців та медпрацівників, роблять критичні зауваження стосовно Ваших!!!! викладок.До речі, сформулюйте, що Ви заперечуєте, доводите.Бо в Вас то про зменшення віку померлих від Ковіду лише на три місяці, то про ізоляцію лише самих похилих.Ось я чомусь не вважаю, що офіційні посадовці настільки недолугі, що не розуміють такого простого)) рішення -- лише ізолювати похилих...В принципі, й таке може бути. Що перестрахувалися, бо хвороба нова, не мали повних даних. Подивимось на наступні рішення.