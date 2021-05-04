Физичне. Посиди дома год - узнаешь.
А от мені навпаки хочеться зустріти колег, друзів
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:05
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:25
Сложно договорится с друзьями выпить пива если их запугали короноей да к тому же все места где обычно происходили встречи - закрыты.
Просто в контексте сказанного change_pm "я і раніше людев не дуже любив (товпу), а наразі відчуваю, що готовий "стріляти" -- я сам не не мизантроп, просто но не любитель шумных компаний и больших пьянок. Но даже мне уже хочется собраться в компании чтобы поболтать, бухнуть и ты ды. Человек - существо социальное.
Ну и с другими друзьями встречи происходили вообще в формате "куча народа съезжается со всей страны в какой-нибудь санаторий и не только бухает но и занимается каким-то активным и/или интересным отдыхом", это я про автоклуб если кто в курсе как обычно проходят слёты. А это в текущих условиях опять же очень сложно организовать: прошлогодний сабантуй отменили, в этом году даже не планировали.
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:40
Так вже другий рік пішов, причому в мене обмеження сильніше ваших )))
Але в мене з фізичним більш-менш ОК:
- роблю кожень день 30-40 хвилин фізичні вправи,
- ходив в басейн, коли був відкритий,
= мінус 10 кг за рік, втрачаю штанці, якщо без ременя
зі. Я б також з задоволенням з якимось зі друзяк прибухнув )))
* мене приморожують "засранці" (це в прямому і переносному сенсі), які мене можуть нагородити якимось всім відомим вірусом і мені потім 2-3 місяці відновлюватись, чи взагалі кіньки відкинути
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:55
Можно просто сказать "да", но это наверное не будет вся правда. Видимо есть и такие, кто:
1. не получил своевременную помощь по своим плановым операциям, и досрочно ушел.
2. В рост суицидов не верю, его не обнаружилось.
3. В дополнительные смерти от малоподвижного образа? Какая-то глупость. Никто не мешает бегать по стадиону, ходить в лес и многое другое.
4. Возможно стали меньше ходить,пребывая на дистанционке. Но это выбор самих людей,могут и после работы походить, даже если отпала необходимость идти ножками на работу. Хотя.. Там же категория не работающая, старички ж.
Теперь рассмотрим сценарий,а можно ли было сделать так,чтобы п.1 (если он есть) был спасён?
У вас есть алгоритм, как это можно было сделать? Не выделять дополнительный персонал и помещения под ковидников, продолжать делать все плановые операции?
Но тогда, мне кажется, потеряли бы ещё больше ковидников. Я уже не говорю о том,что плановые операции могли не проводиться и по причине болезни специалистов для этих операций. Это можно было исправить как-то?
В общем я считаю так: если есть дополнительные смерти людей без вируса Ковид , но которые получены в результате эпидемии, то это смерти тоже вызванные Ковид. При условии,что предпринятые попытки их избежать привели бы к ещё большим потерям людей непосредственно от Ковид.
Это типа как голодные смерти мирных жителей во время войны. Больше еды отдали фронту, а мирным меньше и они умирают. Но не отдай туда еду, последствия были бы ещё хуже. И все это потери в результате войны.
Так и с Ковид.
И ещё. Интересен опыт многих стран, у которых официальные ковидные цифры очень близки с избыточными смертями. Та же Германия, где совпадение 100% практически.Или Чехия. Где около 70-80%...
В Украине только 50%. Но мы знаем как у нас тестили. В забордюрье вообще в 5-6 больше избыточных, чем официальных ковидных.
Можно пробежаться и по другим странам и попробовать понять, почему такие разлеты у одних есть,а у других почти нет.Тогда может удастся понять, это кто-то умеет хорошо диагностировать и считать, или это у кого-то на фоне Ковид провалили медицину всю остальную,а у кого-то смогли не провалить.
Хотелось бы услышать ваше мнение, если это не ковидные смерти (избыточные) , то какие? Не уж то голодные?
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:27
Те, що Ви створюєте таблички, розрахунки, на підставі яких намагаєтесь зробити висновки, - це правильно.
Так і треба.
А ключове -- таблички про що? Запитання про що?
Ось оці Ваші таблички та оті розрахунки не можуть бути підставою для правильних висновків. Загальних висновків.
Вам же не раз пояснювали чому.
Також Ви вкотре робите помилку: намагаєтесь розглядати частку картини -- оці дані за яких умов?
За умов введення карантинів.
При їх відсутності картинка була б іншою. І ота молода людина могла не отримати своєчасного обстеження, поради лікаря або медичного ліжка та померти...
Зокрема того, йомвірно що практично накласти обмеження на лише похилих буде не ефективно. Бо вони все рівно спілкувалися б з молодшими родичами, які їх обслуговують. Серед останніх за умов відсутності обмежень поширення хвороби буде більшим.
Тому, за умов, якщо я не маю даних та можливості для правильного моделювання, то користуюсь готовими висновками офіційних фахівців з медицини.
На Ваші "висновки" (точніше - намагання простими рішеннями вирішити складні питання) та логічні ланцюжки я звертаю увагу в площині наявності наявних помилок.
Це нормально для форуму -- те, що Вам, як дописувачу, який намагається заперечувати дії офіційних фахових посадовців та медпрацівників, роблять критичні зауваження стосовно Ваших!!!! викладок.
До речі, сформулюйте, що Ви заперечуєте, доводите.
Бо в Вас то про зменшення віку померлих від Ковіду лише на три місяці, то про ізоляцію лише самих похилих.
Ось я чомусь не вважаю, що офіційні посадовці настільки недолугі, що не розуміють такого простого)) рішення -- лише ізолювати похилих...
В принципі, й таке може бути. Що перестрахувалися, бо хвороба нова, не мали повних даних. Подивимось на наступні рішення.
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:52
для тих хто має бажання зрозуміти
1 Зверніть увагу на зменшення кількості у кожній віковій групі починаючи з групи 60+
2 Зверніть увагу на різке падіння кількості населення з групи 80-89 до групи 90+
3 Згадайте моє питання по Франції
Якщо створити ідеальні умови в групі90+ де 900000+ населення - чи зменшаться в цій групі смерті що від ковіда,що від загальних захворювань?
Моя особиста думка - ні.
Але в цій групі яка має 1,37% населення - є 23% смертей від ковіду.
То люди помирали від ковіду чи від старості?
4 В рік у Франції помирає в середньому 600 000 осіб
В групі 90+ - 900 000+осіб
Думайте
Додано: Вів 04 тра, 2021 20:01
У Вас знов помилка в основі, в початку.
Не розбереться. Навіть той, хто хоче, далеко не кожний розбереться в Ваших логічних ланцюжках і розрахунках.
Про це свідчать постійні, звиняйте, дуже часті заперечення з Вашими викладками.
Якщо у Вас склалося враження, що пояснення так потрібні саме власне мені, то це не так.
Вони потрібні Вам.
Це ж Ви претендуєте на нове, на заперечення висновків-дій офіційних осіб.
На підставі чого??? ))
От Вам і показується, що лише самовпевненності.
Додано: Вів 04 тра, 2021 20:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
1 Помилка-це те що ви в секті совкоістериків .
2 Мені ваші пояснення не потрібні внаслідок того, що ви неодноразово признавали - у вас немає власної думки, все що ви пишите ви колись/десь почули на політінформації.
3 Якщо ви звернули увагу - для вас я написав окреме повідомлення, суть якого
Нудний - мороч голову іншим, а мене не чіпай.
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