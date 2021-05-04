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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32203221322232233224>
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:16

  budivelnik написав:1 Зверніть увагу на зменшення кількості у кожній віковій групі починаючи з групи 60+
2 Зверніть увагу на різке падіння кількості населення з групи 80-89 до групи 90+
3 Згадайте моє питання по Франції
Якщо створити ідеальні умови в групі90+ де 900000+ населення - чи зменшаться в цій групі смерті що від ковіда,що від загальних захворювань?
Моя особиста думка - ні.
Але в цій групі яка має 1,37% населення - є 23% смертей від ковіду.
То люди помирали від ковіду чи від старості?
4 В рік у Франції помирає в середньому 600 000 осіб
В групі 90+ - 900 000+осіб

Думайте

Так про що мова-то з Вашого боку?
Що заперечувати - Вашу особисту думку (тобто припущення) чи що?

Ви ігноруєте два факти:
1. Це за умов карантинів.
2. А інші 77%? Які не від старості.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:21

detroytred , оно вам надо?))
Чем бы дитя не тешилось)
Сценарий то один и тот же: если ты указываешь на ошибки, тебя всегда назовут дураком,тупым,истериком, не способным понять.Ничего ж не меняется уж год как. ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:21

для тих хто хоче зрозуміти - підказка

вік___ населення_померло від ковід_померло на 1 млн
0-9 __ 7 706 041 ____ 4 __________ 0,5
10-19 __ 8 421 914 ____ 9 _________ 1,1
20-29 __ 7 525 983 ___ 73 _________ 9,7
30-39 __ 8 279 577 __ 228 _________ 27,5
40-49 __ 8 572 713 __ 731 _________ 85,3
50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей
60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей
70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей
80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей
90+ __ 927 995 ____ 17695 ________ 19068,0___1,37% насел_22,3%смертей
Франція
Середня кількість населення в кожній групі одного року народження
0-69 років - від 750 000 до 880 000 осіб
70-79 років - вже 600 000 осіб
80-89 років - 320 000 осіб
90+ років - 140 000 осіб
В рік помирає 600 000 осіб

Проста логіка показує що з 600 000 осіб
приблизно 200 000 - помирає в групі 70-79
приблизно 280 000 - помирає в групі 80-89
приблизно 120 000 помирає в групі 90+
І в цих самих трьох вікових групах є 85% всіх смертей від ковіду....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Це за умов карантинів.
А ви забуваєте питання яке я задавав три рази
1 У групі 90+ яка становить 1,37% від населення - померло 22% від усіх померлих від ковіду
Якщо цих 927995 людей загнати в карантин з ідеальними умовами для санепідем обстановки - чи зменшиться смертність в цій групі?
Тобто ковід ми заізолюємо наглухо - а смертність залишиться
То чому карантин не допоміг їм жити вічно?
2 А інші 69% помирали від ковіду в групах в яких найбільша летальність від ісіх причин
Самі побачите чи підказати?
50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей
60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей
70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей
80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей
кількість осіб порічно в кожній з груп...
50-59________60-69_______70-79________80-89
880 000 осіб-800 000осіб-596 000 осіб-321 400 осіб
_______мінус 80К_______мінус200К______мінус280К=мінус 560 000
Можете пояснити причину такого постійного падіння на протязі 30 років
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 04 тра, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:31

  Hotab написав:Хотелось бы услышать ваше мнение, если это не ковидные смерти (избыточные) , то какие? Не уж то голодные?

Меня во всем вале информации об избыточных смертях в 2020 году удивляет следующий момент. Казалось чего проще, чтобы органы статистики различных стран разложили избыточную величину по основным составляющим с указанием процентовки. Однако, я пока таких данных не встретил.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:У Вас знов помилка в основі
1 Помилка-це те що ви в секті совкоістериків .
2 Мені ваші пояснення не потрібні внаслідок того, що ви неодноразово признавали - у вас немає власної думки, все що ви пишите ви колись/десь почули на політінформації.
3 Якщо ви звернули увагу - для вас я написав окреме повідомлення, суть якого
Нудний - мороч голову іншим, а мене не чіпай.

Тобто замість захисту своїх власних нових думок, що подаються Вами всупереч офіційних, Ви перейшли до вже брехні-демагогії.
1. про секту совкоістериків
2. Політінофрмації.

Звиняйте, але істерія - це оці Ваші дописи:
"А раз так, то
В Україні (наголошую) ковідістерія була зовні інспірована і привела до економічних і психологічних втрат, при чому не зберегла жодне життя.
Тобто -відшмагали себе як унтерофіцерська вдова...при цьому з Вашою в тому числі підтримкою.

В мене тоді запитання
Ви навіщо себе і Державу закинули в передінфарктний стан якщо лякалка то не справжня?"
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Однако, я пока таких данных не встретил.


Это как? Отдельная графа "необъяснимые избыточные"?)

  tumos написав:Казалось чего проще, чтобы органы статистики различных стран разложили избыточную величину по основным составляющим с указанием процентовки.


Все смерти разложены. Только например в России в 2020 году помимо ковидных есть ещё 250 тысяч избыточных. Ну так они засунуты во все те же , как и обычные от старости.
Пример: захудалый райцентр. Умирали себе всегда в день 4 бабок/дедок. В жаркие летние дни по 5..6..
А тут хлоп, умирает по 5 обычно, а в осенние дни активной вспышки в стране и по 6..7 За апрель-декабрь 2020 года поселок вышел на +40% и в 2021 году продолжает тенденцию. Тестов тем бабкам в селе/поселке отродясь не делали. Попадают в статистику туда же,куда и раньше.

В городах ситуация вполне может быть другой. Там скорая под боком, ,там тесты на месте , а не "в области". Но по итогу года 250 тысяч неучтенных насобирали .

удивляет в этом вале информации об избыточных смертях

Значит ли это,что вы ставите под сомнение само наличие этих избыточных смертей?
Органы статистики всех стран врут?


Вот интересно, как в самой России объяснили избыточную смертность.

Вице-премьер указала, что существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19. Часть случаев связана с тем, что «люди, которые переболели COVID-19, выздоровели, <...> но страдают хроническими заболеваниями, и, к сожалению, у них наблюдаются в том числе летальные исходы потом», объясняла Голикова в декабре 2020 года.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/08/02/2021 ... _full-link
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 тра, 2021 21:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:45

  detroytred написав:Тобто замість захисту своїх власних нових думок, що подаються Вами всупереч офіційних,
Я не захищаюсь - я нападаю
А захищаєтесь ви - оправдуючи істерію яка вас же загнала під плінтус.
Це давно відомо..
Раб противиться своєму визволенню - бо боїться що потрапить в ще більше рабство.
Вас виховали рабом чево ізволітє - ви так рабом і помрете.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тобто замість захисту своїх власних нових думок, що подаються Вами всупереч офіційних,
Я не захищаюсь - я нападаю
А захищаєтесь ви - оправдуючи істерію яка вас же загнала під плінтус.
Це давно відомо..
Раб противиться своєму визволенню - бо боїться що потрапить в ще більше рабство.
Вас виховали рабом чево ізволітє - ви так рабом і помрете.

:D
Тобто замінили захист (а будь-яке нове, що йде всупереч, вимагає захисту) демагогією.

Вигадали-приписали якусь істерію.
Де істерія?
Подивіться визначення цього терміну.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:11

  Hotab написав:Все смерти разложены.

Тем более. Где та краткая табличка по ранжированию с указанием:
1. Избыточных от ковида x%
2. Избыточных с ковидом y%
3. Избыточных от .... z%

  Hotab написав:Только например в России в 2020 году помимо ковидных есть ещё 250 тысяч избыточных. Ну так они засунуты во все те же , как и обычные от старости.
Пример: захудалый райцентр. Умирали себе всегда в день 4 бабок/дедок. В жаркие летние дни по 5..6..
А тут хлоп, умирает по 5 обычно, а в осенние дни активной вспышки в стране и по 6..7 За апрель-декабрь 2020 года поселок вышел на +40% и в 2021 году продолжает тенденцию. Тестов тем бабкам в селе/поселке отродясь не делали. Попадают в статистику туда же,куда и раньше.

В городах ситуация вполне может быть другой. Там скорая под боком, ,там тесты на месте , а не "в области". Но по итогу года 250 тысяч неучтенных насобирали .

Сомневаюсь, что есть такая причина смерти - "обычная от старости". К тому же, если бы такая причина существовала, то и она дала бы прирост избыточных и попала бы в табличку, которую я хотел бы увидеть. И что в РФ медом намазано ? Какая ситуация с избыточными в штатах ? Там какой расклад ?

  Hotab написав:Значит ли это,что вы ставите под сомнение само наличие этих избыточных смертей?
Органы статистики всех стран врут?

Не понял из чего следует, что я отрицаю наличие избыточных смертей.
Понятия не имею относительно присутствия и масштаба манипуляций статистическими данными в разных странах. Но хочу отметить, что в тех случаях, когда от статистических данных (показатели работы) различных ведомств зависит судьба конкретных руководителей любого ранга, то манипуляции вероятно существуют.
tumos
 
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