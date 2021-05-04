budivelnik написав:1 Зверніть увагу на зменшення кількості у кожній віковій групі починаючи з групи 60+ 2 Зверніть увагу на різке падіння кількості населення з групи 80-89 до групи 90+ 3 Згадайте моє питання по Франції Якщо створити ідеальні умови в групі90+ де 900000+ населення - чи зменшаться в цій групі смерті що від ковіда,що від загальних захворювань? Моя особиста думка - ні. Але в цій групі яка має 1,37% населення - є 23% смертей від ковіду. То люди помирали від ковіду чи від старості? 4 В рік у Франції помирає в середньому 600 000 осіб В групі 90+ - 900 000+осіб
Думайте
Так про що мова-то з Вашого боку? Що заперечувати - Вашу особисту думку (тобто припущення) чи що?
Ви ігноруєте два факти: 1. Це за умов карантинів. 2. А інші 77%? Які не від старості.
detroytred , оно вам надо?)) Чем бы дитя не тешилось) Сценарий то один и тот же: если ты указываешь на ошибки, тебя всегда назовут дураком,тупым,истериком, не способным понять.Ничего ж не меняется уж год как. ))
вік___ населення_померло від ковід_померло на 1 млн 0-9 __ 7 706 041 ____ 4 __________ 0,5 10-19 __ 8 421 914 ____ 9 _________ 1,1 20-29 __ 7 525 983 ___ 73 _________ 9,7 30-39 __ 8 279 577 __ 228 _________ 27,5 40-49 __ 8 572 713 __ 731 _________ 85,3 50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей 60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей 70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей 80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей 90+ __ 927 995 ____ 17695 ________ 19068,0___1,37% насел_22,3%смертей Франція Середня кількість населення в кожній групі одного року народження 0-69 років - від 750 000 до 880 000 осіб 70-79 років - вже 600 000 осіб 80-89 років - 320 000 осіб 90+ років - 140 000 осіб В рік помирає 600 000 осіб
Проста логіка показує що з 600 000 осіб приблизно 200 000 - помирає в групі 70-79 приблизно 280 000 - помирає в групі 80-89 приблизно 120 000 помирає в групі 90+ І в цих самих трьох вікових групах є 85% всіх смертей від ковіду....
А ви забуваєте питання яке я задавав три рази 1 У групі 90+ яка становить 1,37% від населення - померло 22% від усіх померлих від ковіду Якщо цих 927995 людей загнати в карантин з ідеальними умовами для санепідем обстановки - чи зменшиться смертність в цій групі? Тобто ковід ми заізолюємо наглухо - а смертність залишиться То чому карантин не допоміг їм жити вічно? 2 А інші 69% помирали від ковіду в групах в яких найбільша летальність від ісіх причин Самі побачите чи підказати? 50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей 60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей 70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей 80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей кількість осіб порічно в кожній з груп... 50-59________60-69_______70-79________80-89 880 000 осіб-800 000осіб-596 000 осіб-321 400 осіб _______мінус 80К_______мінус200К______мінус280К=мінус 560 000 Можете пояснити причину такого постійного падіння на протязі 30 років
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 04 тра, 2021 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Хотелось бы услышать ваше мнение, если это не ковидные смерти (избыточные) , то какие? Не уж то голодные?
Меня во всем вале информации об избыточных смертях в 2020 году удивляет следующий момент. Казалось чего проще, чтобы органы статистики различных стран разложили избыточную величину по основным составляющим с указанием процентовки. Однако, я пока таких данных не встретил.
1 Помилка-це те що ви в секті совкоістериків . 2 Мені ваші пояснення не потрібні внаслідок того, що ви неодноразово признавали - у вас немає власної думки, все що ви пишите ви колись/десь почули на політінформації. 3 Якщо ви звернули увагу - для вас я написав окреме повідомлення, суть якого Нудний - мороч голову іншим, а мене не чіпай.
Тобто замість захисту своїх власних нових думок, що подаються Вами всупереч офіційних, Ви перейшли до вже брехні-демагогії. 1. про секту совкоістериків 2. Політінофрмації.
Звиняйте, але істерія - це оці Ваші дописи:
"А раз так, то В Україні (наголошую) ковідістерія була зовні інспірована і привела до економічних і психологічних втрат, при чому не зберегла жодне життя. Тобто -відшмагали себе як унтерофіцерська вдова...при цьому з Вашою в тому числі підтримкою.
В мене тоді запитання Ви навіщо себе і Державу закинули в передінфарктний стан якщо лякалка то не справжня?"
Это как? Отдельная графа "необъяснимые избыточные"?)
tumos написав:Казалось чего проще, чтобы органы статистики различных стран разложили избыточную величину по основным составляющим с указанием процентовки.
Все смерти разложены. Только например в России в 2020 году помимо ковидных есть ещё 250 тысяч избыточных. Ну так они засунуты во все те же , как и обычные от старости. Пример: захудалый райцентр. Умирали себе всегда в день 4 бабок/дедок. В жаркие летние дни по 5..6.. А тут хлоп, умирает по 5 обычно, а в осенние дни активной вспышки в стране и по 6..7 За апрель-декабрь 2020 года поселок вышел на +40% и в 2021 году продолжает тенденцию. Тестов тем бабкам в селе/поселке отродясь не делали. Попадают в статистику туда же,куда и раньше.
В городах ситуация вполне может быть другой. Там скорая под боком, ,там тесты на месте , а не "в области". Но по итогу года 250 тысяч неучтенных насобирали .
удивляет в этом вале информации об избыточных смертях
Значит ли это,что вы ставите под сомнение само наличие этих избыточных смертей? Органы статистики всех стран врут?
Вот интересно, как в самой России объяснили избыточную смертность.
Вице-премьер указала, что существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19. Часть случаев связана с тем, что «люди, которые переболели COVID-19, выздоровели, <...> но страдают хроническими заболеваниями, и, к сожалению, у них наблюдаются в том числе летальные исходы потом», объясняла Голикова в декабре 2020 года.
detroytred написав:Тобто замість захисту своїх власних нових думок, що подаються Вами всупереч офіційних,
Я не захищаюсь - я нападаю А захищаєтесь ви - оправдуючи істерію яка вас же загнала під плінтус. Це давно відомо.. Раб противиться своєму визволенню - бо боїться що потрапить в ще більше рабство. Вас виховали рабом чево ізволітє - ви так рабом і помрете.
detroytred написав:Тобто замість захисту своїх власних нових думок, що подаються Вами всупереч офіційних,
Я не захищаюсь - я нападаю А захищаєтесь ви - оправдуючи істерію яка вас же загнала під плінтус. Це давно відомо.. Раб противиться своєму визволенню - бо боїться що потрапить в ще більше рабство. Вас виховали рабом чево ізволітє - ви так рабом і помрете.
Тобто замінили захист (а будь-яке нове, що йде всупереч, вимагає захисту) демагогією.
Вигадали-приписали якусь істерію. Де істерія? Подивіться визначення цього терміну.
Тем более. Где та краткая табличка по ранжированию с указанием: 1. Избыточных от ковида x% 2. Избыточных с ковидом y% 3. Избыточных от .... z%
Hotab написав:Только например в России в 2020 году помимо ковидных есть ещё 250 тысяч избыточных. Ну так они засунуты во все те же , как и обычные от старости. Пример: захудалый райцентр. Умирали себе всегда в день 4 бабок/дедок. В жаркие летние дни по 5..6.. А тут хлоп, умирает по 5 обычно, а в осенние дни активной вспышки в стране и по 6..7 За апрель-декабрь 2020 года поселок вышел на +40% и в 2021 году продолжает тенденцию. Тестов тем бабкам в селе/поселке отродясь не делали. Попадают в статистику туда же,куда и раньше.
В городах ситуация вполне может быть другой. Там скорая под боком, ,там тесты на месте , а не "в области". Но по итогу года 250 тысяч неучтенных насобирали .
Сомневаюсь, что есть такая причина смерти - "обычная от старости". К тому же, если бы такая причина существовала, то и она дала бы прирост избыточных и попала бы в табличку, которую я хотел бы увидеть. И что в РФ медом намазано ? Какая ситуация с избыточными в штатах ? Там какой расклад ?
Hotab написав:Значит ли это,что вы ставите под сомнение само наличие этих избыточных смертей? Органы статистики всех стран врут?
Не понял из чего следует, что я отрицаю наличие избыточных смертей. Понятия не имею относительно присутствия и масштаба манипуляций статистическими данными в разных странах. Но хочу отметить, что в тех случаях, когда от статистических данных (показатели работы) различных ведомств зависит судьба конкретных руководителей любого ранга, то манипуляции вероятно существуют.