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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3221322232233224>
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це за умов карантинів.
А ви забуваєте питання яке я задавав три рази
1 У групі 90+ яка становить 1,37% від населення - померло 22% від усіх померлих від ковіду
Якщо цих 927995 людей загнати в карантин з ідеальними умовами для санепідем обстановки - чи зменшиться смертність в цій групі?
Тобто ковід ми заізолюємо наглухо - а смертність залишиться
То чому карантин не допоміг їм жити вічно?
2 А інші 69% помирали від ковіду в групах в яких найбільша летальність від ісіх причин
Самі побачите чи підказати?
50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей
60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей
70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей
80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей
кількість осіб порічно в кожній з груп...
50-59________60-69_______70-79________80-89
880 000 осіб-800 000осіб-596 000 осіб-321 400 осіб
_______мінус 80К_______мінус200К______мінус280К=мінус 560 000
Можете пояснити причину такого постійного падіння на протязі 30 років

Тобто моєї відповіді Ви не зрозуміли.
Я ж фактично визнав, що нехай це Ваше припущення стосовно групи 90+ ("моя власна думка") буде. Звернувши увагу на інші 77%.

По табличці одразу ж -- 8 813 899 і 8 000 803
потім: 880 000 - 800 000
потім: мінус 80к

Мені розгадувати отакі Ваші ребуси?
Тобто не визнавати постійні надлишкові смерті під час пандемії, про які говорять офіційні джерела, а на підставі саме оцих Ваших "табличок" погоджуватися з Вашими висновками, які до того ж Ви ніяк не наберетесь сміливості прямо озвучити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Где та краткая табличка по ранжированию с указанием:

Это вы от меня требуете таблички? Если вам самому лень искать и составлять,у у нас есть штатный таблиточник. Скажите ему, что вам не интересны его продукты, и какой вы хотите видеть. Он забацает, ему все равно что делать,он после облажания с формулой средней продолжительности жизни готов составлять любые.
. И что в РФ медом намазано ? Какая ситуация с избыточными в штатах ? Там какой расклад ?

А что вы сделали для того, чтоб ее узнать? Хотя бы в Гугл забили??
+15% от нормы в штатах (в РФ +18)

https://www.politico.com/news/2021/03/1 ... ate-475219

Не понял из чего следует, что я отрицаю наличие избыточных смертей


Из того, что вам не понятно, но вы не приложили усилия, чтобы понять. Вы будто "в домике": "это выглядит странно, наверное не правда,но я не буду разбираться."
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 тра, 2021 21:26, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:21

  tumos написав: Какая ситуация с избыточными в штатах ? Там какой расклад ?


COVID-19 Mortality Overview
Provisional Death Counts for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

https://www.cdc.gov/nchs/covid19/mortality-overview.htm
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:30

Excess deaths are typically defined as the difference between the observed numbers of deaths in specific time periods and expected numbers of deaths in the same time periods. This visualization provides weekly estimates of excess deaths by the jurisdiction in which the death occurred. Weekly counts of deaths are compared with historical trends to determine whether the number of deaths is significantly higher than expected.

TOTAL EXCESS DEATHS
from 2/1/2020 to 4/17/2021

621,730
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:31

  Hotab написав:detroytred , оно вам надо?))
Чем бы дитя не тешилось)
Сценарий то один и тот же: если ты указываешь на ошибки, тебя всегда назовут дураком,тупым,истериком, не способным понять.Ничего ж не меняется уж год как. ))

Та отож. Без цих аргументів в нього ну ніяк. Підсилює))
Я ж нові протиріччя знаходжу.

Ось нещодавно як будівельник показував, що не треба ігнорити, що той, хто ігнорить програє, що від дискусії виграють читачі (чи щось таке).
І ось видає - "Нудний - мороч голову іншим, а мене не чіпай."
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:32

  Libo написав:Excess deaths are typically defined as the difference between the observed numbers of deaths in specific time periods and expected numbers of deaths in the same time periods. This visualization provides weekly estimates of excess deaths by the jurisdiction in which the death occurred. Weekly counts of deaths are compared with historical trends to determine whether the number of deaths is significantly higher than expected.

TOTAL EXCESS DEATHS
from 2/1/2020 to 4/17/2021

621,730


Нормасик, а что.


"от старости"(с)

By comparison, the death rate decreased in 2019 by 1.2 percent compared to the 2018 toll.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:40

Если одним словом написать ИДИОТСЮДА,то одни
уйдут, а другие придут.

Интересны причины удаления этого поста.
Это у модераторов с юмором плохо или кто-то из форумчан понял фразу как "другие" и принял на свой счёт? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:49

ЛАД , по моим наблюдениям, наш "математик" выработал тактику: когда хочет,чтобы удалили чей-то пост,он его цитирует и начинает срач. И модератор удаляет всю ветку,включая "триггер" .
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:53

Hotab
Так он включает срач практически в любом своём сообщении.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:54

  Hotab написав:Это вы от меня требуете таблички?

Вы же про избыточные смерти рассказываете. Так покажите официальный статистический расклад , а не свои предположения куда и что списывают.

  Hotab написав:А что вы сделали для того, чтоб ее узнать? Хотя бы в Гугл забили??
+15% от нормы в штатах (в РФ +18)
https://www.politico.com/news/2021/03/1 ... ate-475219

Я ведь не об общей величине избыточной смертности задал вопрос, а об ее составляющих. )
tumos
 
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ЛОБ

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