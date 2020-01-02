А ви забуваєте питання яке я задавав три рази 1 У групі 90+ яка становить 1,37% від населення - померло 22% від усіх померлих від ковіду Якщо цих 927995 людей загнати в карантин з ідеальними умовами для санепідем обстановки - чи зменшиться смертність в цій групі? Тобто ковід ми заізолюємо наглухо - а смертність залишиться То чому карантин не допоміг їм жити вічно? 2 А інші 69% помирали від ковіду в групах в яких найбільша летальність від ісіх причин Самі побачите чи підказати? 50-59 __ 8 813 899 __ 2656 ________ 301,3___73,1%насел__4,8% смертей 60-69 __ 8 000 803 __ 8266 ________ 1033,1__11,8%насел_10,6%смертей 70-79 __ 5 959 261 _ 17384 ________ 2917,1___8,8%насел_22,4%смертей 80-89 __ 3 214 055 _ 30556 ________ 9507,0___4,7% насел_39,4%смертей кількість осіб порічно в кожній з груп... 50-59________60-69_______70-79________80-89 880 000 осіб-800 000осіб-596 000 осіб-321 400 осіб _______мінус 80К_______мінус200К______мінус280К=мінус 560 000 Можете пояснити причину такого постійного падіння на протязі 30 років
Тобто моєї відповіді Ви не зрозуміли. Я ж фактично визнав, що нехай це Ваше припущення стосовно групи 90+ ("моя власна думка") буде. Звернувши увагу на інші 77%.
По табличці одразу ж -- 8 813 899 і 8 000 803 потім: 880 000 - 800 000 потім: мінус 80к
Мені розгадувати отакі Ваші ребуси? Тобто не визнавати постійні надлишкові смерті під час пандемії, про які говорять офіційні джерела, а на підставі саме оцих Ваших "табличок" погоджуватися з Вашими висновками, які до того ж Ви ніяк не наберетесь сміливості прямо озвучити.
tumos написав:Где та краткая табличка по ранжированию с указанием:
Это вы от меня требуете таблички? Если вам самому лень искать и составлять,у у нас есть штатный таблиточник. Скажите ему, что вам не интересны его продукты, и какой вы хотите видеть. Он забацает, ему все равно что делать,он после облажания с формулой средней продолжительности жизни готов составлять любые.
. И что в РФ медом намазано ? Какая ситуация с избыточными в штатах ? Там какой расклад ?
А что вы сделали для того, чтоб ее узнать? Хотя бы в Гугл забили?? +15% от нормы в штатах (в РФ +18)
Excess deaths are typically defined as the difference between the observed numbers of deaths in specific time periods and expected numbers of deaths in the same time periods. This visualization provides weekly estimates of excess deaths by the jurisdiction in which the death occurred. Weekly counts of deaths are compared with historical trends to determine whether the number of deaths is significantly higher than expected.
Hotab написав:detroytred , оно вам надо?)) Чем бы дитя не тешилось) Сценарий то один и тот же: если ты указываешь на ошибки, тебя всегда назовут дураком,тупым,истериком, не способным понять.Ничего ж не меняется уж год как. ))
Та отож. Без цих аргументів в нього ну ніяк. Підсилює)) Я ж нові протиріччя знаходжу.
Ось нещодавно як будівельник показував, що не треба ігнорити, що той, хто ігнорить програє, що від дискусії виграють читачі (чи щось таке). І ось видає - "Нудний - мороч голову іншим, а мене не чіпай."
Libo написав:Excess deaths are typically defined as the difference between the observed numbers of deaths in specific time periods and expected numbers of deaths in the same time periods. This visualization provides weekly estimates of excess deaths by the jurisdiction in which the death occurred. Weekly counts of deaths are compared with historical trends to determine whether the number of deaths is significantly higher than expected.
TOTAL EXCESS DEATHS from 2/1/2020 to 4/17/2021
621,730
Нормасик, а что.
"от старости"(с)
By comparison, the death rate decreased in 2019 by 1.2 percent compared to the 2018 toll.