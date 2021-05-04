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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:57
tumos написав:
свои предположения куда и что списывают.
Для меня вообще не принципиально,запишут (уже записали) наши избыточные 35 тысяч в "органы дыхания" или "сердечно-сосудистые" . Их, избыточных, не было. Они появились. Кроме ковида есть причины, которые могли их вызвать?
Ну а если вам интересно,то вы разбейте себе по группам))
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00
tumos написав: Hotab написав:
Это вы от меня требуете таблички?
Вы же про избыточные смерти рассказываете. Так покажите официальный статистический расклад , а не свои предположения куда и что списывают.
Я ведь не об общей величине избыточной смертности задал вопрос, а об ее составляющих. )
По-моему, вы избалованы Гуглом и поэтому слишком много хотите. Далеко не вся статистика обязана выкладываться в интернет для ознакомления ширнармасс.
Востаннє редагувалось Starikan
в Вів 04 тра, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00
tumos написав:
, а об ее составляющих. )
Как у вас с английским?) Осилите ссылку Libo?
Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).
Вы же про избыточные смерти рассказываете
.
Нет, госстаты стран. Если вы их данные ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:15
Hotab написав:
Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).
Скорее я потратил свое время на Чехию и Польшу, показав, что ваша попытка списать избыточность только на ковид не состоятельна. )
Hotab написав:
Нет, госстаты стран. Если вы их ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам. :lol
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )
Востаннє редагувалось tumos
в Вів 04 тра, 2021 22:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:17
tumos написав:
то принимаю на веру. )
Как вам угодно.
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