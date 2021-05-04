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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3221322232233224
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:свои предположения куда и что списывают.

Для меня вообще не принципиально,запишут (уже записали) наши избыточные 35 тысяч в "органы дыхания" или "сердечно-сосудистые" . Их, избыточных, не было. Они появились. Кроме ковида есть причины, которые могли их вызвать?
Ну а если вам интересно,то вы разбейте себе по группам))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00

  tumos написав:
  Hotab написав: Это вы от меня требуете таблички?
Вы же про избыточные смерти рассказываете. Так покажите официальный статистический расклад , а не свои предположения куда и что списывают.
  Hotab написав: А что вы сделали для того, чтоб ее узнать? Хотя бы в Гугл забили??
+15% от нормы в штатах (в РФ +18)
https://www.politico.com/news/2021/03/1 ... ate-475219
Я ведь не об общей величине избыточной смертности задал вопрос, а об ее составляющих. )

По-моему, вы избалованы Гуглом и поэтому слишком много хотите. Далеко не вся статистика обязана выкладываться в интернет для ознакомления ширнармасс.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 04 тра, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:, а об ее составляющих. )

Как у вас с английским?) Осилите ссылку Libo?
Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).
Вы же про избыточные смерти рассказываете
.

Нет, госстаты стран. Если вы их данные ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:15

  Hotab написав:Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).


Скорее я потратил свое время на Чехию и Польшу, показав, что ваша попытка списать избыточность только на ковид не состоятельна. )

  Hotab написав:Нет, госстаты стран. Если вы их ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам. :lol


Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )
Востаннє редагувалось tumos в Вів 04 тра, 2021 22:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:то принимаю на веру. )

Как вам угодно. :lol:
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