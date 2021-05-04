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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:57
tumos написав:
свои предположения куда и что списывают.
Для меня вообще не принципиально,запишут (уже записали) наши избыточные 35 тысяч в "органы дыхания" или "сердечно-сосудистые" . Их, избыточных, не было. Они появились. Кроме ковида есть причины, которые могли их вызвать?
Ну а если вам интересно,то вы разбейте себе по группам))
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00
tumos написав: Hotab написав:
Это вы от меня требуете таблички?
Вы же про избыточные смерти рассказываете. Так покажите официальный статистический расклад , а не свои предположения куда и что списывают.
Я ведь не об общей величине избыточной смертности задал вопрос, а об ее составляющих. )
По-моему, вы избалованы Гуглом и поэтому слишком много хотите. Далеко не вся статистика обязана выкладываться в интернет для ознакомления ширнармасс.
Востаннє редагувалось Starikan
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00
tumos написав:
, а об ее составляющих. )
Как у вас с английским?) Осилите ссылку Libo?
Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).
Вы же про избыточные смерти рассказываете
.
Нет, госстаты стран. Если вы их данные ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:15
Hotab написав:
Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).
Скорее я потратил свое время на Чехию и Польшу, показав, что ваша попытка списать избыточность только на ковид не состоятельна. )
Hotab написав:
Нет, госстаты стран. Если вы их ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам. :lol
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )
Востаннє редагувалось tumos
в Вів 04 тра, 2021 22:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:17
tumos написав:
то принимаю на веру. )
Как вам угодно.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:44
tumos написав: detroytred написав:
Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.
Так всю избыточную смертность надо списать на факт заболевания ковидом ? Или часть избыточной смертности является результатом иных причин ? Какая часть ?
я думаю что как минимум 90% вызваны другими причинами...
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:48
Тракторист написав: tumos написав: detroytred написав:
Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.
Так всю избыточную смертность надо списать на факт заболевания ковидом ? Или часть избыточной смертности является результатом иных причин ? Какая часть ?
я думаю что как минимум 90% вызваны другими причинами...
у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶д̶л̶я̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶п̶о̶с̶ы̶л̶к̶а̶,̶ ̶н̶о̶ ̶я̶ ̶в̶а̶м̶ ̶е̶е̶ ̶н̶е̶ ̶о̶т̶д̶а̶м̶.̶.̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶д̶о̶к̶У̶м̶е̶н̶т̶о̶в̶ ̶н̶е̶т
Но я вам не скажу,какими
(с)
В Германии, где на конец года насчитали 35 тысяч ковидных смертей,а через месяц насчитали в 2020 году 35 тыс.избыточных - это подтасовали?)
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 04 тра, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:49
Hotab написав:
И ещё. Интересен опыт многих стран, у которых официальные ковидные цифры очень близки с избыточными смертями. Та же Германия
, где совпадение 100% практически.Или Чехия. Где около 70-80%...
а как тогда объяснить факт что общая смертность в 2020 в Германии была на том же уровне, что и в 2018, когда о ковиде ещё никто не слышал...
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:25
Тракторист написав:
как тогда объяснить факт что общая смертность в 2020 в Германии была на том же уровне, что и в 2018, когда о ковиде ещё никто не слышал...
С какой целью вы врёте, и как мы вас накажем за это?
Смертность в 2020 году в Германии выше ,чем в 2019 на 46.5 тысяч, и на 31,1 тысячу выше,чем в 2018.
Пруф предоставлю,когда выберете себе наказание.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 00:07
tumos написав:
........
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )
Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения
, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих
странах (не пишу "во всех" - не проверял все
страны).
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