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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:свои предположения куда и что списывают.

Для меня вообще не принципиально,запишут (уже записали) наши избыточные 35 тысяч в "органы дыхания" или "сердечно-сосудистые" . Их, избыточных, не было. Они появились. Кроме ковида есть причины, которые могли их вызвать?
Ну а если вам интересно,то вы разбейте себе по группам))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00

  tumos написав:
  Hotab написав: Это вы от меня требуете таблички?
Вы же про избыточные смерти рассказываете. Так покажите официальный статистический расклад , а не свои предположения куда и что списывают.
  Hotab написав: А что вы сделали для того, чтоб ее узнать? Хотя бы в Гугл забили??
+15% от нормы в штатах (в РФ +18)
https://www.politico.com/news/2021/03/1 ... ate-475219
Я ведь не об общей величине избыточной смертности задал вопрос, а об ее составляющих. )

По-моему, вы избалованы Гуглом и поэтому слишком много хотите. Далеко не вся статистика обязана выкладываться в интернет для ознакомления ширнармасс.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 04 тра, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:, а об ее составляющих. )

Как у вас с английским?) Осилите ссылку Libo?
Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).
Вы же про избыточные смерти рассказываете
.

Нет, госстаты стран. Если вы их данные ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:15

  Hotab написав:Потому что вы свой промокупон уже использовали,я искал и по вашей просьбе выкладывал избыточную смертность и ковидную смертность по Польше и Чехии. (там тоже было по +15..17%,если не забыли). Все очередные обращения - уже платно).


Скорее я потратил свое время на Чехию и Польшу, показав, что ваша попытка списать избыточность только на ковид не состоятельна. )

  Hotab написав:Нет, госстаты стран. Если вы их ставите под сомнение или вам они непонятны - разберитесь в вопросе,придёте доложите нам. :lol


Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )
Востаннє редагувалось tumos в Вів 04 тра, 2021 22:20, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:то принимаю на веру. )

Как вам угодно. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:44

  tumos написав:
  detroytred написав:Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.

Так всю избыточную смертность надо списать на факт заболевания ковидом ? Или часть избыточной смертности является результатом иных причин ? Какая часть ?

я думаю что как минимум 90% вызваны другими причинами...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:48

  Тракторист написав:
  tumos написав:
  detroytred написав:Правильно Хотаб вже вкотре звертає увагу -- є надлишкова! смертність, ще й в умовах карантинів-локдаунів, і ніякими табличками чи хронічними захворюваннями цей факт не замулити.

Так всю избыточную смертность надо списать на факт заболевания ковидом ? Или часть избыточной смертности является результатом иных причин ? Какая часть ?

я думаю что как минимум 90% вызваны другими причинами...


у̶ ̶м̶е̶н̶я̶ ̶д̶л̶я̶ ̶в̶а̶с̶ ̶ ̶п̶о̶с̶ы̶л̶к̶а̶,̶ ̶н̶о̶ ̶я̶ ̶в̶а̶м̶ ̶е̶е̶ ̶н̶е̶ ̶о̶т̶д̶а̶м̶.̶.̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶д̶о̶к̶У̶м̶е̶н̶т̶о̶в̶ ̶н̶е̶т

Но я вам не скажу,какими :lol: (с)
В Германии, где на конец года насчитали 35 тысяч ковидных смертей,а через месяц насчитали в 2020 году 35 тыс.избыточных - это подтасовали?) :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 04 тра, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:49

  Hotab написав:И ещё. Интересен опыт многих стран, у которых официальные ковидные цифры очень близки с избыточными смертями. Та же Германия, где совпадение 100% практически.Или Чехия. Где около 70-80%...

а как тогда объяснить факт что общая смертность в 2020 в Германии была на том же уровне, что и в 2018, когда о ковиде ещё никто не слышал... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:как тогда объяснить факт что общая смертность в 2020 в Германии была на том же уровне, что и в 2018, когда о ковиде ещё никто не слышал...

С какой целью вы врёте, и как мы вас накажем за это?
Смертность в 2020 году в Германии выше ,чем в 2019 на 46.5 тысяч, и на 31,1 тысячу выше,чем в 2018.
Пруф предоставлю,когда выберете себе наказание.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 00:07

  tumos написав:........
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )

Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).
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