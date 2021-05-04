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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3222322332243225
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 01:10

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )

Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).


Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие.
tumos
 
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