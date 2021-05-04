Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3222322332243225 Додано: Сер 05 тра, 2021 01:10 ЛАД написав: tumos написав: ........

Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. ) ........Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )

Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения , чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны). Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность востранах (не пишу "во всех" - не проверялстраны).



Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие. Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие. tumos Повідомлень: 1674 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 тра, 2021 04:54

"Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" . "Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства""Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" . Hotab

Повідомлень: 3702 З нами з: 15.02.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3222322332243225 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 744 , 745 , 746

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7459 1788998

ЛОБ Вів 04 тра, 2021 15:38