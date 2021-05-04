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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 тра, 2021 01:10
ЛАД написав: tumos написав:
........
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )
Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения
, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих
странах (не пишу "во всех" - не проверял все
страны).
Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 04:54
"Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства"
"Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" .
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