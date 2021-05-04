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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3221322232233224
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:как тогда объяснить факт что общая смертность в 2020 в Германии была на том же уровне, что и в 2018, когда о ковиде ещё никто не слышал...

С какой целью вы врёте, и как мы вас накажем за это?
Смертность в 2020 году в Германии выше ,чем в 2019 на 46.5 тысяч, и на 31,1 тысячу выше,чем в 2018.
Пруф предоставлю,когда выберете себе наказание.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 00:07

  tumos написав:........
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )

Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 01:10

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
Ну если госстаты стран утверждают, что вся избыточная смертность исключительно от заболеваемости ковидом, то принимаю на веру. )

Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).


Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 04:54

"Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства" :lol:
"Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" . :lol:

  tumos написав:Сомневаюсь, что есть такая причина смерти - "обычная от старости".

А в каком месте я такое утверждал?
Вы не только не умеете работать со статинформацией стран,но и не понимаете обычный текст.
  Hotab написав:Ну так они (избыточные) засунуты во все те же , как и обычные от старости


  Hotab написав:Попадают в статистику туда же,куда и раньше.


Все смерти как до Ковид,так и с ним имеют все ту же классификацию. Избыточные в том числе распределены.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 06:52

  change_pm написав:зі. Я б також з задоволенням з якимось зі друзяк прибухнув )))

* мене приморожують "засранці" (це в прямому і переносному сенсі), які мене можуть нагородити якимось всім відомим вірусом і мені потім 2-3 місяці відновлюватись, чи взагалі кіньки відкинути :roll:

Ты ходишь в бассейн, а виноваты если что -- засранцы. Непоследовательно.

Я там вчера цитировал блохера: так он говорит что засранцем являешься в том числе и ты - только по факту того что ты куда-то ходишь.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 07:56

  Hotab написав:"Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства" :lol:
"Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" . :lol:


Вы можете заниматься на страницах этой ветки псевдонаучной работой, если вам это интересно. Однако, в 2020 году страны считали смерти от ковида каждая во что горазд, а следовательно и дальнейшие выводы сомнительны. Одни брали в учет положительный результат тестирования больного, другие по клиническим признакам, третьи по тестам уже умерших и т.д. В 2021 году возможно страны будут использовать рекомендации ВОЗ при учете умерших от ковид в те два показателя. Тогда это и будет точкой отсчета для более или менее сопоставимых результатов учета между странами.

  Hotab написав:Все смерти как до Ковид,так и с ним имеют все ту же классификацию. Избыточные в том числе распределены.

Верно. Вот я и говорю - хотелось бы увидеть расклад по распределению избыточных. Или вы считаете, что избыточные были в каждой позиции классификации ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:следовательно и дальнейшие выводы сомнительны

Почему вы говорите это мне, а не Будивельныку? Я для сравнения стран вообще не оперирую цифрами смертей "от Ковид",вызванные Ковид" и т.д. и как раз именно по озвученной вами причине: разная методология подсчёта и разная степень достоверности информации.
А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.
  tumos написав:хотелось бы увидеть расклад по распределению избыточных.

Все в ваших руках))
Если сильно хочется, то найдете))
Hotab
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