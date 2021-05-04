Додано: Сер 05 тра, 2021 07:56

Hotab написав: "Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства"

"Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" .

"Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства""Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" .

Hotab написав: Все смерти как до Ковид,так и с ним имеют все ту же классификацию. Избыточные в том числе распределены. Все смерти как до Ковид,так и с ним имеют все ту же классификацию. Избыточные в том числе распределены.

Вы можете заниматься на страницах этой ветки псевдонаучной работой, если вам это интересно. Однако, в 2020 году страны считали смерти от ковида каждая во что горазд, а следовательно и дальнейшие выводы сомнительны. Одни брали в учет положительный результат тестирования больного, другие по клиническим признакам, третьи по тестам уже умерших и т.д. В 2021 году возможно страны будут использовать рекомендации ВОЗ при учете умерших от ковид в те два показателя. Тогда это и будет точкой отсчета для более или менее сопоставимых результатов учета между странами.Верно. Вот я и говорю - хотелось бы увидеть расклад по распределению избыточных. Или вы считаете, что избыточные были в каждой позиции классификации ?