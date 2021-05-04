С какой целью вы врёте, и как мы вас накажем за это?
Смертность в 2020 году в Германии выше ,чем в 2019 на 46.5 тысяч, и на 31,1 тысячу выше,чем в 2018.
Пруф предоставлю,когда выберете себе наказание.
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Додано: Вів 04 тра, 2021 23:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
С какой целью вы врёте, и как мы вас накажем за это?
Смертность в 2020 году в Германии выше ,чем в 2019 на 46.5 тысяч, и на 31,1 тысячу выше,чем в 2018.
Пруф предоставлю,когда выберете себе наказание.
Додано: Сер 05 тра, 2021 00:07
Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).
Додано: Сер 05 тра, 2021 01:10
Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие.
Додано: Сер 05 тра, 2021 04:54
"Ваши доказательства - никакие не доказательства, принесите мне другие доказательства"
"Госстаты, сделайте мне классификацию, какую я хочу, вы все делаете не так" .
А в каком месте я такое утверждал?
Вы не только не умеете работать со статинформацией стран,но и не понимаете обычный текст.
Все смерти как до Ковид,так и с ним имеют все ту же классификацию. Избыточные в том числе распределены.
Додано: Сер 05 тра, 2021 06:52
Ты ходишь в бассейн, а виноваты если что -- засранцы. Непоследовательно.
Я там вчера цитировал блохера: так он говорит что засранцем являешься в том числе и ты - только по факту того что ты куда-то ходишь.
Додано: Сер 05 тра, 2021 07:56
Вы можете заниматься на страницах этой ветки псевдонаучной работой, если вам это интересно. Однако, в 2020 году страны считали смерти от ковида каждая во что горазд, а следовательно и дальнейшие выводы сомнительны. Одни брали в учет положительный результат тестирования больного, другие по клиническим признакам, третьи по тестам уже умерших и т.д. В 2021 году возможно страны будут использовать рекомендации ВОЗ при учете умерших от ковид в те два показателя. Тогда это и будет точкой отсчета для более или менее сопоставимых результатов учета между странами.
Верно. Вот я и говорю - хотелось бы увидеть расклад по распределению избыточных. Или вы считаете, что избыточные были в каждой позиции классификации ?
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Почему вы говорите это мне, а не Будивельныку? Я для сравнения стран вообще не оперирую цифрами смертей "от Ковид",вызванные Ковид" и т.д. и как раз именно по озвученной вами причине: разная методология подсчёта и разная степень достоверности информации.
А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.
Все в ваших руках))
Если сильно хочется, то найдете))
На примере коцабов, они в 21 году слегка прозрели от разницы в избыточной смертности 2020 года и их подаваемых ковидных смертей и выбрали интересную тактику: ковидных смертей ежедневно они подают по-прежнему мало. Но потом когда выходит ежемесячная смертность, они , имея цифру, ее подгоняют: ковидный смертей у нас столько вот (она была всем и так известна), ещё было вот столько таких, где Ковид был выявлен у умершего, и ещё вот столько, где Ковид был триггером другого хронического заболевания. И типа объяснили всю или почти всю избыточную смертность. Но это все подтасовки, когда ты имеешь готовые цифры и их подганяешь одна под другую.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:10
Я не здивовав, що ти так вважаєш
В любому випадку мені пофіг, я адаптувався до нової системи, дещо неподобаєтся, але будучи песимістом, мені найкраще - я завжди чи правий, чи приємно здивован )))
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:11
Если не делать выводов о причинах избыточности. А так в общую избыточную смертность составной частью входит избыточная от ковид. Если нет единой методики определения смерти от ковид, то и ее избыточная составляющая в общем показателе будет сомнительной по величине.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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