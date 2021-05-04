Додано: Сер 05 тра, 2021 08:27

tumos написав:

Вы можете заниматься на страницах этой ветки псевдонаучной работой...



следовательно и дальнейшие выводы сомнительны Вы можете заниматься на страницах этой ветки псевдонаучной работой...следовательно и дальнейшие выводы сомнительны

tumos написав: хотелось бы увидеть расклад по распределению избыточных. хотелось бы увидеть расклад по распределению избыточных.

. В 2021 году возможно страны будут использовать рекомендации ВОЗ при учете умерших от ковид в те два показателя.



Почему вы говорите это мне, а не Будивельныку? Я для сравнения стран вообще не оперирую цифрами смертей "от Ковид",вызванные Ковид" и т.д. и как раз именно по озвученной вами причине: разная методология подсчёта и разная степень достоверности информации.А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.Все в ваших руках))Если сильно хочется, то найдете))На примере коцабов, они в 21 году слегка прозрели от разницы в избыточной смертности 2020 года и их подаваемых ковидных смертей и выбрали интересную тактику: ковидных смертей ежедневно они подают по-прежнему мало. Но потом когда выходит ежемесячная смертность, они , имея цифру, ее подгоняют: ковидный смертей у нас столько вот (она была всем и так известна), ещё было вот столько таких, где Ковид был выявлен у умершего, и ещё вот столько, где Ковид был триггером другого хронического заболевания. И типа объяснили всю или почти всю избыточную смертность. Но это все подтасовки, когда ты имеешь готовые цифры и их подганяешь одна под другую.