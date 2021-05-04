Как-то высказывался тезис, что количество новых инфицированных и смертей от ковида не зависит от уровня вакцинации. Очень даже зависит. Вот свежие данные по вакцинации в некоторых странах нашел на просторах твиттера:
Количество введенных доз вакцины против коронавируса. 02.05.2021 Китай: 275,3 млн США: 245,6 млн Индия: 154,2 млн Великобритания: 50,1 млн Бразилия: 43,2 млн Германия: 30,2 млн Турция: 23,0 млн Франция: 22,4 млн Италия: 20,8 млн Индонезия: 20,2 млн РФ: 20,1 млн.
Чем больше вакцинированных, тем меньше зараженных и смертей от ковид. Московия не в счет.
Hotab написав:А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.
Если не делать выводов о причинах избыточности. А так в общую избыточную смертность составной частью входит избыточная от ковид. Если нет единой методики определения смерти от ковид, то и ее избыточная составляющая в общем показателе будет сомнительной по величине.
Совершенно верно. Кроме таких причин, как отмена плановых операций и нехватка медиков, когда они не могли добраться на работу или болели/были на самоизоляции/уволились есть еще другие причины для увеличения избыточных смертей не от ковида, например: - скорые не приехали вовремя на вызов по инфаркту/инсульту, потому что были заняты ковидными – возили их по разным больницам, не зная, где же примут; - в онкодиспансере (Николаев) хирург заболел ковидом, все отделение было закрыто на 2 недели – скольким людям это могло критично ухудшить состояние мы не узнаем…; - избыточные суициды –из-за локдауна многие потеряли работу и доходы, из-за ковида многие теряли родных и близких, известны немало случаев, когда ковидные выпрыгивали из окон больниц и т.д…. В масштабах страны эти примеры могли повлиять на тысячи избыточных в группе сердечников и онкобольных, а также на сотни суицидов.
П.С. Убедительная просьба к ЛАДу – не замечать мои посты (все равно большинство из них Вы не понимаете, а поскольку отношение ко мне у Вас хамское, то тем более не следует всем показывать еще и свое незнание этикета). На Ваши посты я уже не отвечу.
P.S. И можете не просить меня не реагировать на ваши посты. И можете не отвечать, мне все равно. Я и так знаю,что ничего умного вы не скажете. Я же реагирую на ваши, лишь с целью показать вашу глупость. Впрочем и тех,кто вам лайкает.
fler написав:избыточные суициды –из-за локдауна многие потеряли работу и доходы, из-за ковида многие теряли родных и близких, известны немало случаев, когда ковидные выпрыгивали из окон больниц и т.д….
У вас есть основания говорить о росте смертей от суцидида в 2020 году??
Я вам помогу, и на корень пресеку ваш полет фантазии:
Дані, які нам надали у МВС, свідчать, що суїцидів у 2020 році було навіть дещо менше, ніж роком раніше, — 7654 проти 7730 у 2019-му.
P.S. И можете не просить меня не реагировать на ваши посты. И можете не отвечать, мне все равно. Я и так знаю,что ничего умного вы не скажете. Я же реагирую на ваши, лишь с целью показать вашу глупость. Впрочем и тех,кто вам лайкает.
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Укрстат дает другие данные. Избыточные суициды в моем понимании - это те, которых могло не быть при прочих равных условиях. Приведенные мной примеры явно не могли произойти в 2019. П.С. Ваше высокомерие и заносчивость вдобавок к вашей псевдонаучности и недальновидности отталкивает от вас умных людей. Общение со мной вам уже точно не грозит.
И точно так же как и секретные данные коллеги Тракториста,утверждающего о "90% избыточных смертей не связаны с Ковид" , вы нам свои секретные данные укрстата не признаетесь, да?)
Избыточные суициды в моем понимании - это те, которых могло не быть при прочих равных условиях.
Очевидно,утверждая об "избыточных суицидах" на фоне по факту их общего падения, вы хотите сказать,что ожидали в 2020 году более резкого падения количества суицидов,чем оно произошло??? Но Ковид этому помешал?? Тогда следующий риторический вопрос: по какой причине вы ожидали в 2020 году резкого обвала количества суицидов?
ЛАД написав:........ Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).
Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие.
Это не предположение, а констатация факта. Могу согласиться, что с классификацией проблемы. Тем не менее, рост смертности в 2020 вполне реален. Должны быть какие-то причины. Кроме ковида других не вижу. Возможно, Вы предложите другие. Надеюсь, не услышу от Вас ту же чушь, что от fler.
Госпожа fler, отношение у меня не хамское, тем более к Вам лично, но Ваши посты позвольте оценивать так, как они того заслуживают.