Додано: Сер 05 тра, 2021 09:39

tumos написав: Hotab написав: А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.

А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.

Если не делать выводов о причинах избыточности. А так в общую избыточную смертность составной частью входит избыточная от ковид. Если нет единой методики определения смерти от ковид, то и ее избыточная составляющая в общем показателе будет сомнительной по величине. Если не делать выводов о причинах избыточности. А так в общую избыточную смертность составной частью входит избыточная от ковид. Если нет единой методики определения смерти от ковид, то и ее избыточная составляющая в общем показателе будет сомнительной по величине.

Совершенно верно. Кроме таких причин, как отмена плановых операций и нехватка медиков, когда они не могли добраться на работу или болели/были на самоизоляции/уволились есть еще другие причины для увеличения избыточных смертей не от ковида, например:- скорые не приехали вовремя на вызов по инфаркту/инсульту, потому что были заняты ковидными – возили их по разным больницам, не зная, где же примут;- в онкодиспансере (Николаев) хирург заболел ковидом, все отделение было закрыто на 2 недели – скольким людям это могло критично ухудшить состояние мы не узнаем…;- избыточные суициды –из-за локдауна многие потеряли работу и доходы, из-за ковида многие теряли родных и близких, известны немало случаев, когда ковидные выпрыгивали из окон больниц и т.д….В масштабах страны эти примеры могли повлиять на тысячи избыточных в группе сердечников и онкобольных, а также на сотни суицидов.П.С. Убедительная просьба к ЛАДу – не замечать мои посты (все равно большинство из них Вы не понимаете, а поскольку отношение ко мне у Вас хамское, то тем более не следует всем показывать еще и свое незнание этикета). На Ваши посты я уже не отвечу.