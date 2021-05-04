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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3222322332243225
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как-то высказывался тезис, что количество новых инфицированных и смертей от ковида не зависит от уровня вакцинации. Очень даже зависит. Вот свежие данные по вакцинации в некоторых странах нашел на просторах твиттера:

Количество введенных доз вакцины против коронавируса. 02.05.2021
Китай: 275,3 млн
США: 245,6 млн
Индия: 154,2 млн
Великобритания: 50,1 млн
Бразилия: 43,2 млн
Германия: 30,2 млн
Турция: 23,0 млн
Франция: 22,4 млн
Италия: 20,8 млн
Индонезия: 20,2 млн
РФ: 20,1 млн.

Чем больше вакцинированных, тем меньше зараженных и смертей от ковид. Московия не в счет.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Как-то высказывался тезис,

Что здесь только не высказывалось.))

Почитайте невменяемого "известная личность", 12 тысяч подписчиков. Что оно несёт???
Зображення
https://www.facebook.com/11568759556402 ... 519805591/

И у нас таких "авторитетных" , засирающих мозги, несчесть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:39

  tumos написав:
  Hotab написав:А вот избыточная смертность как раз вполне годится для сравнения по странам.

Если не делать выводов о причинах избыточности. А так в общую избыточную смертность составной частью входит избыточная от ковид. Если нет единой методики определения смерти от ковид, то и ее избыточная составляющая в общем показателе будет сомнительной по величине.


Совершенно верно. Кроме таких причин, как отмена плановых операций и нехватка медиков, когда они не могли добраться на работу или болели/были на самоизоляции/уволились есть еще другие причины для увеличения избыточных смертей не от ковида, например:
- скорые не приехали вовремя на вызов по инфаркту/инсульту, потому что были заняты ковидными – возили их по разным больницам, не зная, где же примут;
- в онкодиспансере (Николаев) хирург заболел ковидом, все отделение было закрыто на 2 недели – скольким людям это могло критично ухудшить состояние мы не узнаем…;
- избыточные суициды –из-за локдауна многие потеряли работу и доходы, из-за ковида многие теряли родных и близких, известны немало случаев, когда ковидные выпрыгивали из окон больниц и т.д….
В масштабах страны эти примеры могли повлиять на тысячи избыточных в группе сердечников и онкобольных, а также на сотни суицидов.

П.С. Убедительная просьба к ЛАДу – не замечать мои посты (все равно большинство из них Вы не понимаете, а поскольку отношение ко мне у Вас хамское, то тем более не следует всем показывать еще и свое незнание этикета). На Ваши посты я уже не отвечу.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:- скорые не приехали вовремя на вызов по инфаркту/

- в онкодиспансере (Николаев) хирург заболел ковидом, все отделение было закрыто на 2 недели

Можно ли было избежать,и что для этого необходимо было сделать?
Относятся ли,в вашем понимании, эти смерти к тем, которые вызвала эпидемия Ковид?

избыточные суициды –из-за локдауна многие потеряли работу и доходы, из-за ковида многие теряли родных и близких, известны немало случаев, когда ковидные выпрыгивали из окон больниц и т.д….

У вас есть основания говорить о росте смертей от суцидида в 2020 году??

Я вам помогу, и на корень пресеку ваш полет фантазии:


Дані, які нам надали у МВС, свідчать, що суїцидів у 2020 році було навіть дещо менше, ніж роком раніше, — 7654 проти 7730 у 2019-му.

https://chas.news/news/yak-pandemiya-co ... nfografika


P.S. И можете не просить меня не реагировать на ваши посты. И можете не отвечать, мне все равно. Я и так знаю,что ничего умного вы не скажете. Я же реагирую на ваши, лишь с целью показать вашу глупость. Впрочем и тех,кто вам лайкает. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:22

  Hotab написав:
  fler написав:избыточные суициды –из-за локдауна многие потеряли работу и доходы, из-за ковида многие теряли родных и близких, известны немало случаев, когда ковидные выпрыгивали из окон больниц и т.д….

У вас есть основания говорить о росте смертей от суцидида в 2020 году??

Я вам помогу, и на корень пресеку ваш полет фантазии:


Дані, які нам надали у МВС, свідчать, що суїцидів у 2020 році було навіть дещо менше, ніж роком раніше, — 7654 проти 7730 у 2019-му.

https://chas.news/news/yak-pandemiya-co ... nfografika


P.S. И можете не просить меня не реагировать на ваши посты. И можете не отвечать, мне все равно. Я и так знаю,что ничего умного вы не скажете. Я же реагирую на ваши, лишь с целью показать вашу глупость. Впрочем и тех,кто вам лайкает. :lol:
[/quote]

Укрстат дает другие данные. Избыточные суициды в моем понимании - это те, которых могло не быть при прочих равных условиях. Приведенные мной примеры явно не могли произойти в 2019.
П.С. Ваше высокомерие и заносчивость вдобавок к вашей псевдонаучности и недальновидности отталкивает от вас умных людей. Общение со мной вам уже точно не грозит.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Укрстат дает другие данные.

И точно так же как и секретные данные коллеги Тракториста,утверждающего о "90% избыточных смертей не связаны с Ковид" , вы нам свои секретные данные укрстата не признаетесь, да?)

Избыточные суициды в моем понимании - это те, которых могло не быть при прочих равных условиях.

Очевидно,утверждая об "избыточных суицидах" на фоне по факту их общего падения, вы хотите сказать,что ожидали в 2020 году более резкого падения количества суицидов,чем оно произошло??? Но Ковид этому помешал??
Тогда следующий риторический вопрос: по какой причине вы ожидали в 2020 году резкого обвала количества суицидов? :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:П.С. Ваше высокомерие и заносчивость вдобавок к вашей псевдонаучности и недальновидности отталкивает от вас умных людей.

Вполне возможно. Но вы то тут при чем)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 10:30

  tumos написав:
  ЛАД написав:........
Не надо (принимать на веру). Но выскажите хотя бы Ваши предположения, чем может быть вызвана одновременная избыточная смертность во многих странах (не пишу "во всех" - не проверял все страны).


Предположение такое. До тех пор пока все страны не приведут классификацию COVID-смертей по ISCD к рекомендациям ВОЗ (единому знаменателю) вообще не вижу смысла смотреть на статистику Германии, РФ, США и т.д. в их сравнении. И потом можно уже рассуждать об избыточности, причем принимая во внимание ее составляющие.

Это не предположение, а констатация факта.
Могу согласиться, что с классификацией проблемы. Тем не менее, рост смертности в 2020 вполне реален. Должны быть какие-то причины. Кроме ковида других не вижу. Возможно, Вы предложите другие.
Надеюсь, не услышу от Вас ту же чушь, что от fler.

Госпожа fler, отношение у меня не хамское, тем более к Вам лично, но Ваши посты позвольте оценивать так, как они того заслуживают.
Кстати, Hotab здесь - viewtopic.php?p=5222308#p5222308 - Вам правильно ответил. У Вас много слов, но мало обоснованных доказательств.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 05 тра, 2021 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:17

  ЛАД написав:Это не предположение, а констатация факта.
Могу согласиться, что с классификацией проблемы. Тем не менее, рост смертности в 2020 вполне реален. Должны быть какие-то причины. Кроме ковида других не вижу. Возможно, Вы предложите другие.
Надеюсь, не услышу от Вас ту же чушь, что от fler.

Госпожа fler, отношение у меня не хамское, тем более к Вам лично, но Ваши посты позвольте оценивать так, как они того заслуживают.


Мы говорим с Вами в данной ситуации на разных языках. Зачем мне предполагать. Понятно, что существуют статданные об избыточной смертности в разрезах по причинам. Это хоть какя-то отправная точка вне зависимости от точности сбора данных. Хотите предложений, пожалуйста. В США существенный рост показателя насильственной смерти в 2020 году. Можете гадать стоит ли коррелировать этот факт на другие государства.
tumos
 
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