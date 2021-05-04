tumos написав:........ Мы говорим с Вами в данной ситуации на разных языках. Зачем мне предполагать. Понятно, что существуют статданные об избыточной смертности в разрезах по причинам. Это хоть какя-то отправная точка вне зависимости от точности сбора данных. Хотите предложений, пожалуйста. В США существенный рост показателя насильственной смерти в 2020 году. Можете гадать стоит ли коррелировать этот факт на другие государства.
Не вижу разных языков. Но не могу понять Вашу позицию. Практически наверняка статданные существуют. Не знаю, правда, насколько они точные и объективные. Но у меня их нет. Допускаю, что их можно найти. Допускаю также, что в каждой стране есть какие-то свои причины роста смертности, но одновременный рост смертности в очень разных странах по разным причинам... Простите, но это крайне маловероятно. Отсюда очевидный (по крайней мере, для меня ) вывод, что причина общая - ковид. Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины.
ЛАД написав:Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины.
Одни утверждают, что всю избыточную надо списать на ковид. Вы говорите о какой-то доле. Какая это доля и и по каким причинам ? Увидев значения, можно тогда давать оценку увиденному. И уверяю Вас, что оценка может быть неоднозначной. В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна (Вы просили предположение ).
tumos написав:В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна
Ігор Бровченко, який ще з березня минулого року очолює робочу групу з математичного моделювання подальшого розвитку епідемії COVID-19 в Україні, вказує на те, що під час карантинних обмежень протягом першого півріччя в Україні навпаки спостерігається рекордно низька смертність. "Карантинні обмеження не могли так вплинути на смертність. Бо жорсткий локдаун і панічні настрої були ще навесні, але в той час ніякого збільшення смертності не було", - наголошує вчений. За його словами, така велика "надлишкова" смертність в Україні обумовлена недосконалою системою виявлення хворих і тестування на COVID-19.
"Брудна" статистика З цим погоджується і соціолог та фахівець із аналізу даних Андрій Косецький. "Хворіє на коронавірус літня людина десь у віддаленому районі. Тест на COVID-19 зробити складно. У неї немає родичів, симптоми простої застуди, через п’ять днів помирає. Скоріш за все, їй напишуть, що померла від сердечно судинного захворювання, бо це основна причина смерті літніх людей. Звичайно, у селі ніхто їй не робитиме тестування постфактум. Тому і такі цифри в статистиці: надлишкова смертність висока, але не від COVID", - каже Косецький.
Науковці припускають, що "недовиявлені" хворі на COVID-19 становлять 90 відсотків всієї "надлишкової" смертності останніх місяців минулого року. Натомість у свідоцтві про смерть таким пацієнтам ставлять інші причини смерті. "У країнах, де зараз тестування на високому рівні, то надлишкова смертність повністю збігається зі смертністю від коронавірусу. Де є проблеми з тестуванням, то є такі перекоси у надлишковій смертності", - наголошує заступник директора Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.
90% они предполагают это невыявленный Ковид. И ещё 10% я бы отнес на переносы операций. Рост суицидов/убийств - влажные фантазии ковид-дисидентов.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 05 тра, 2021 14:06, всього редагувалось 1 раз.