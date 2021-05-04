Додано: Сер 05 тра, 2021 13:48

tumos написав: В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна

Ігор Бровченко, який ще з березня минулого року очолює робочу групу з математичного моделювання подальшого розвитку епідемії COVID-19 в Україні, вказує на те, що під час карантинних обмежень протягом першого півріччя в Україні навпаки спостерігається рекордно низька смертність. "Карантинні обмеження не могли так вплинути на смертність. Бо жорсткий локдаун і панічні настрої були ще навесні, але в той час ніякого збільшення смертності не було", - наголошує вчений. За його словами, така велика "надлишкова" смертність в Україні обумовлена недосконалою системою виявлення хворих і тестування на COVID-19."Брудна" статистикаЗ цим погоджується і соціолог та фахівець із аналізу даних Андрій Косецький. "Хворіє на коронавірус літня людина десь у віддаленому районі. Тест на COVID-19 зробити складно. У неї немає родичів, симптоми простої застуди, через п’ять днів помирає. Скоріш за все, їй напишуть, що померла від сердечно судинного захворювання, бо це основна причина смерті літніх людей. Звичайно, у селі ніхто їй не робитиме тестування постфактум. Тому і такі цифри в статистиці: надлишкова смертність висока, але не від COVID", - каже Косецький.Науковці припускають, що "недовиявлені" хворі на COVID-19 становлять 90 відсотків всієї "надлишкової" смертності останніх місяців минулого року. Натомість у свідоцтві про смерть таким пацієнтам ставлять інші причини смерті. "У країнах, де зараз тестування на високому рівні, то надлишкова смертність повністю збігається зі смертністю від коронавірусу. Де є проблеми з тестуванням, то є такі перекоси у надлишковій смертності", - наголошує заступник директора Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.90% они предполагают это невыявленный Ковид. И ещё 10% я бы отнес на переносы операций. Рост суицидов/убийств - влажные фантазии ковид-дисидентов.