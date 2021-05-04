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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3224322532263227
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:08

_Mykola_ , и уголовная статья при выявлении покупного липового паспорта.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 16:33

  tumos написав:
  ЛАД написав:Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины.

Одни утверждают, что всю избыточную надо списать на ковид. Вы говорите о какой-то доле. Какая это доля и и по каким причинам ? Увидев значения, можно тогда давать оценку увиденному. И уверяю Вас, что оценка может быть неоднозначной. В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна (Вы просили предположение :)).

Всё верно. Особенно последняя фраза.
Безусловно, для точной оценки нужна подробная статистика. Но сам факт заметного роста смертности во многих странах свидетельствует о том, что основная причина (скорее всего, почти исключительная) должна быть общая. Общая причина сегодня единственная - ковид.
Все другие причины (не общие) должны были бы в разных странах действовать в разные стороны, т.е. где-то смертность могла бы вырасти, где-то снизиться.
Я пишу о доле только потому, что не проверял, выросла ли смертность во всех странах.

P.s. Споры на эту тему несколько удивляют. Это всё равно, как анализируя рост смертности в воюющих государствах, пытаться отрицать роль войны и выискивать другие причины.

P.p.s. Точно так же удивляют разговоры о "небольшом количестве" умирающих от ковида. В АТО в 2019 погибло где-то 200 человек, из них боевые потери 110 человек (https://www.radiosvoboda.org/amp/30351797.html. Но никто не говорит, что это слишком мало, наплевать и забыть.
Другой вопрос, выбор методов борьбы со смертями. Я ни разу за всё время не настаивал на всеобщем локдауне. Скорее всего, можно (нужно?) ограничиваться местными локдаунами (по примеру китайцев), но тогда это должны быть строгие локдауны со строгим соблюдением требований и, соответственно, строгим наказанием за их нарушение.
Не так, как было в этот раз, когда ковид из всяких буковелей развезли по всей стране.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:01

  Hotab написав:Паспорта вакцинации.

https://news.finance.ua/ua/news/-/49236 ... -oznachaye

Пока это только планы.
Но, насколько я читал, планируются даже более жёсткие ограничения для невакцинированных. Отдельные государства имеют право требовать дополнительно ПЦР-тесты ещё и по приезде и устанавливать обязательный карантин для приехавших.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:12

Официальный срок действия "зеленого пропуска" ("тав ярок") продлен до конца года – как для привитых, так и для переболевших людей. Ранее для переболевших он был ограничен 30 июля, а для привитых – шестью месяцами и неделей после второй прививки.

По данным Минздрава, исследования об эффективности действия "Пфайзера" позволяют сделать вывод о том, что иммунитет продержится в организме привитых и переболевших людей по меньшей мере до зимы, в том числе и с учетом общего снижения заболеваемости.

https://www.9tv.co.il/item/28458
ЛАД
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