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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3224322532263227 Додано: Сер 05 тра, 2021 16:08 _Mykola_ , и уголовная статья при выявлении покупного липового паспорта. Hotab

Повідомлень: 3713 З нами з: 15.02.09 Подякував: 181 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 тра, 2021 16:33 tumos написав: ЛАД написав: Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины. Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины.

Одни утверждают, что всю избыточную надо списать на ковид. Вы говорите о какой-то доле. Какая это доля и и по каким причинам ? Увидев значения, можно тогда давать оценку увиденному. И уверяю Вас, что оценка может быть неоднозначной. В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна (Вы просили предположение ). Одни утверждают, что всю избыточную надо списать на ковид. Вы говорите о какой-то доле. Какая это доля и и по каким причинам ? Увидев значения, можно тогда давать оценку увиденному. И уверяю Вас, что оценка может быть неоднозначной.(Вы просили предположение).

Всё верно. Особенно последняя фраза.

Безусловно, для точной оценки нужна подробная статистика. Но сам факт заметного роста смертности во многих странах свидетельствует о том, что основная причина (скорее всего, почти исключительная) должна быть общая. Общая причина сегодня единственная - ковид.

Все другие причины (не общие) должны были бы в разных странах действовать в разные стороны, т.е. где-то смертность могла бы вырасти, где-то снизиться.

Я пишу о доле только потому, что не проверял, выросла ли смертность во всех странах.



P.s. Споры на эту тему несколько удивляют. Это всё равно, как анализируя рост смертности в воюющих государствах, пытаться отрицать роль войны и выискивать другие причины.



P.p.s. Точно так же удивляют разговоры о "небольшом количестве" умирающих от ковида. В АТО в 2019 погибло где-то 200 человек, из них боевые потери 110 человек ( https://www.radiosvoboda.org/amp/30351797.html . Но никто не говорит, что это слишком мало, наплевать и забыть.

Другой вопрос, выбор методов борьбы со смертями. Я ни разу за всё время не настаивал на всеобщем локдауне. Скорее всего, можно (нужно?) ограничиваться местными локдаунами (по примеру китайцев), но тогда это должны быть строгие локдауны со строгим соблюдением требований и, соответственно, строгим наказанием за их нарушение.

Не так, как было в этот раз, когда ковид из всяких буковелей развезли по всей стране. Всё верно. Особенно последняя фраза.Безусловно, для точной оценки нужна подробная статистика. Но сам факт заметного роста смертности во многих странах свидетельствует о том, что основная причина (скорее всего, почти исключительная) должна быть общая. Общая причина сегодня единственная - ковид.Все другие причины (не общие) должны были бы в разных странах действовать в разные стороны, т.е. где-то смертность могла бы вырасти, где-то снизиться.Я пишу отолько потому, что не проверял, выросла ли смертность востранах.P.s. Споры на эту тему несколько удивляют. Это всё равно, как анализируя рост смертности в воюющих государствах, пытаться отрицать роль войны и выискивать другие причины.P.p.s. Точно так же удивляют разговоры о "небольшом количестве" умирающих от ковида. В АТО в 2019 погибло где-то 200 человек, из них боевые потери 110 человек (. Но никто не говорит, что это слишком мало, наплевать и забыть.Другой вопрос, выбор методов борьбы со смертями. Я ни разу за всё время не настаивал на всеобщем локдауне. Скорее всего, можно (нужно?) ограничиваться местными локдаунами (по примеру китайцев), но тогда это должны быть строгие локдауны со строгим соблюдением требований и, соответственно, строгим наказанием за их нарушение.Не так, как было в этот раз, когда ковид из всяких буковелей развезли по всей стране. ЛАД 2 Повідомлень: 18867 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4761 раз. Подякували: 4412 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 тра, 2021 17:01 Hotab написав: Паспорта вакцинации.



https://news.finance.ua/ua/news/-/49236 ... -oznachaye Паспорта вакцинации.

Пока это только планы.

Но, насколько я читал, планируются даже более жёсткие ограничения для невакцинированных. Отдельные государства имеют право требовать дополнительно ПЦР-тесты ещё и по приезде и устанавливать обязательный карантин для приехавших. Пока это только планы.Но, насколько я читал, планируются даже более жёсткие ограничения для невакцинированных. Отдельные государства имеют право требовать дополнительно ПЦР-тесты ещё и по приезде и устанавливать обязательный карантин для приехавших. ЛАД 2 Повідомлень: 18867 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4761 раз. Подякували: 4412 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 тра, 2021 17:12 Официальный срок действия "зеленого пропуска" ("тав ярок") продлен до конца года – как для привитых, так и для переболевших людей. Ранее для переболевших он был ограничен 30 июля, а для привитых – шестью месяцами и неделей после второй прививки.



По данным Минздрава, исследования об эффективности действия "Пфайзера" позволяют сделать вывод о том, что иммунитет продержится в организме привитых и переболевших людей по меньшей мере до зимы, в том числе и с учетом общего снижения заболеваемости.

https://www.9tv.co.il/item/28458 ЛАД 2 Повідомлень: 18867 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4761 раз. Подякували: 4412 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3224322532263227 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 05 тра, 2021 15:39