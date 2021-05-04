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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 тра, 2021 16:08
_Mykola_ , и уголовная статья при выявлении покупного липового паспорта.
Додано: Сер 05 тра, 2021 16:33
Всё верно. Особенно последняя фраза.
Безусловно, для точной оценки нужна подробная статистика. Но сам факт заметного роста смертности во многих странах свидетельствует о том, что основная причина (скорее всего, почти исключительная) должна быть общая. Общая причина сегодня единственная - ковид.
Все другие причины (не общие) должны были бы в разных странах действовать в разные стороны, т.е. где-то смертность могла бы вырасти, где-то снизиться.
Я пишу о доле только потому, что не проверял, выросла ли смертность во всех странах.
P.s. Споры на эту тему несколько удивляют. Это всё равно, как анализируя рост смертности в воюющих государствах, пытаться отрицать роль войны и выискивать другие причины.
P.p.s. Точно так же удивляют разговоры о "небольшом количестве" умирающих от ковида. В АТО в 2019 погибло где-то 200 человек, из них боевые потери 110 человек (
Другой вопрос, выбор методов борьбы со смертями. Я ни разу за всё время не настаивал на всеобщем локдауне. Скорее всего, можно (нужно?) ограничиваться местными локдаунами (по примеру китайцев), но тогда это должны быть строгие локдауны со строгим соблюдением требований и, соответственно, строгим наказанием за их нарушение.
Не так, как было в этот раз, когда ковид из всяких буковелей развезли по всей стране.
Додано: Сер 05 тра, 2021 17:01
Пока это только планы.
Но, насколько я читал, планируются даже более жёсткие ограничения для невакцинированных. Отдельные государства имеют право требовать дополнительно ПЦР-тесты ещё и по приезде и устанавливать обязательный карантин для приехавших.
Додано: Сер 05 тра, 2021 17:12
Додано: Сер 05 тра, 2021 18:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пфайзер має побічку, яка багатьом сподобається:
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