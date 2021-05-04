Додано: Сер 05 тра, 2021 16:33

tumos написав: ЛАД написав: Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины. Хотя какую-то долю прироста могут дать другие причины.

Одни утверждают, что всю избыточную надо списать на ковид. Вы говорите о какой-то доле. Какая это доля и и по каким причинам ? Увидев значения, можно тогда давать оценку увиденному. И уверяю Вас, что оценка может быть неоднозначной. В целом бесспорно, что доля ковида в избыточных смертях есть и по всей видимости значительна (Вы просили предположение ). Одни утверждают, что всю избыточную надо списать на ковид. Вы говорите о какой-то доле. Какая это доля и и по каким причинам ? Увидев значения, можно тогда давать оценку увиденному. И уверяю Вас, что оценка может быть неоднозначной.(Вы просили предположение).

доле

всех

Всё верно. Особенно последняя фраза.Безусловно, для точной оценки нужна подробная статистика. Но сам факт заметного роста смертности во многих странах свидетельствует о том, что основная причина (скорее всего, почти исключительная) должна быть общая. Общая причина сегодня единственная - ковид.Все другие причины (не общие) должны были бы в разных странах действовать в разные стороны, т.е. где-то смертность могла бы вырасти, где-то снизиться.Я пишу отолько потому, что не проверял, выросла ли смертность востранах.P.s. Споры на эту тему несколько удивляют. Это всё равно, как анализируя рост смертности в воюющих государствах, пытаться отрицать роль войны и выискивать другие причины.P.p.s. Точно так же удивляют разговоры о "небольшом количестве" умирающих от ковида. В АТО в 2019 погибло где-то 200 человек, из них боевые потери 110 человек (. Но никто не говорит, что это слишком мало, наплевать и забыть.Другой вопрос, выбор методов борьбы со смертями. Я ни разу за всё время не настаивал на всеобщем локдауне. Скорее всего, можно (нужно?) ограничиваться местными локдаунами (по примеру китайцев), но тогда это должны быть строгие локдауны со строгим соблюдением требований и, соответственно, строгим наказанием за их нарушение.Не так, как было в этот раз, когда ковид из всяких буковелей развезли по всей стране.