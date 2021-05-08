Ой+ Во-первых, несколько смешно слушать разговоры наших ... "про третю хвилю". Это просто попытки примазаться к общемировой ситуации. У нас это только вторая волна. Во-вторых, опять же разговоры Степанова о "британском" вирусе меня не убеждают, ему же надо чем-то объяснять, скажем так, не большие успехи в борьбе с эпидемией. "Громадське", как Вы сами понимаете, вряд ли может считаться компетентным источником. Ссылка там тоже не на статью в научном журнале, а на Фейсбук. Хотя всё же от достаточно авторитетного источника. Но даже в сообщении Института молекулярной биологии и генетики Украины говорится:
Когда я писал о британском штамме и его роли в Украине, то имел ввиду серьёзные научные исследования. Такого не видел. У нас и секвенирование начали делать совсем недавно и не знаю в каких масштабах. Похоже, копеечных (надеюсь, что ошибаюсь, но вряд ли).
О прогнозах и их качестве уже писал, не буду повторяться. Возможную волну осенью я могу предположить и без Радуцкого. Hotab чуть выше это уже написал. Будет ли она? Возможно/вероятно - выберите, какое слово Вам больше нравится. Могу согласиться, что массовая вакцинация до осени маловероятна. Так что, скорее всего, опять красные зоны и локдауны. А там, кто знает. Может, человечеству повезёт и пандемия закончится сама по себе, как произошло с испанкой.
Міністерство охорони здоров'я повідомили, що минулої доби в Україні зробили 36 046 щеплень від COVID-19. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 44101.html Германия за вчера привила 900 000 чел. … Для нас 36 000, конечно, прогресс и если дальше плюс-минус также, то до осени можно привить больше 4млн. (10%) населения, только одно НО Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина. Где ж их остальных набрать? В Германии эту очередь за сутки уже привили бы. Не надо рассказывать про опитування и 40-50% желающих привиться. По записи и так все понятно. Как бы вот он весь иностранный туризм
fler написав:Не надо рассказывать про опитування и 40-50% желающих привиться. По записи и так все понятно
Ничего как раз таки не понятно. Кто-то не использует "Дию", кто-то использует, но понятия не имеет,что через нее можно записаться. Как только будет в избытке вакцина, будут мощности для вакцинации и закончатся записанные, тогда ,имхо, будет информ.кампания. Кроме того, имхо многие ждут прояснения ситуации с ковишильдом, он подходит для зелёного паспорта или нет. Вроде евровласти должно принять такое решение.
fler написав:Не надо рассказывать про опитування и 40-50% желающих привиться. По записи и так все понятно
Ничего как раз таки не понятно. Кто-то не использует "Дию", кто-то использует, но понятия не имеет,что через нее можно записаться. Как только будет в избытке вакцина, будут мощности для вакцинации и закончатся записанные, тогда ,имхо, будет информ.кампания. Кроме того, имхо многие ждут прояснения ситуации с ковишильдом, он подходит для зелёного паспорта или нет. Вроде евровласти должно принять такое решение.
Да, да... Конечно. Вот, например, свежий прогноз
Hotab написав: я вангую, что к осени мы не привьем и 10% населения. Не в последнюю очередь ещё и потому, что лето это период отдыха, отпусков и апатии к такого рода проблемам, как вирусные заболевания.
fler , ну и в чем противоречия? Не привьем 10%. Одна причина - мощности, другая - даже те, кто хочет, будут не на месте, а на всяких коблевых. Но это не отменяет, что потенциально готовы 50%. Впрочем, если вам хочется верить, что желающих только 0.5 миллиона, пусть будет так. Вам наверное радостно от того, что вы в числе большинства, только я не понимаю где тут повод для гордости.
Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения еще одну вакцину от коронавирусной инфекции – препарат китайской компании "Синофарм". Об этом рассказал на брифинге в Жененве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Она стала шестой вакциной от коронавируса, которая получила от ВОЗ оценку безопасности, эффективности и качества", - отметил он.
30 апреля в список рекомендованных для экстренного применения препаратов включили вакцину американской компании "Модерна". До этого ВОЗ одобрила вакцины "Пфайзер", "Янссен" и две от компании "Астра-Зенека". ....
Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее:
Американские эксперты из Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете заявили, что статистика Всемирной организации здравоохранения о числе погибших в мире от коронавируса занижена как минимум в два раза.
К настоящему времени ВОЗ сообщает о 3,2 миллиона умерших человек, ученые утверждают, что пандемия унесла 6,9 миллиона жизней. ......