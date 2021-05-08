Додано: Суб 08 тра, 2021 09:13

ще не налагоджено системне вивчення мутацій SARS-CoV-2 - читайте https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts ... 9674045587 Чому в УкраїніSARS-CoV-2 - читайте

научные

Во-первых, несколько смешно слушать разговоры наших ... "про третю хвилю". Это просто попытки примазаться к общемировой ситуации. У нас это только вторая волна.Во-вторых, опять же разговоры Степанова о "британском" вирусе меня не убеждают, ему же надо чем-то объяснять, скажем так, не большие успехи в борьбе с эпидемией."Громадське", как Вы сами понимаете, вряд ли может считаться компетентным источником. Ссылка там тоже не на статью в научном журнале, а на Фейсбук. Хотя всё же от достаточно авторитетного источника. Но даже в сообщении Института молекулярной биологии и генетики Украины говорится:Когда я писал о британском штамме и его роли в Украине, то имел ввиду серьёзныеисследования. Такого не видел. У нас и секвенирование начали делать совсем недавно и не знаю в каких масштабах. Похоже, копеечных (надеюсь, что ошибаюсь, но вряд ли).О прогнозах и их качестве уже писал, не буду повторяться. Возможную волну осенью я могу предположить и без Радуцкого.чуть выше это уже написал. Будет ли она? Возможно/вероятно - выберите, какое слово Вам больше нравится.Могу согласиться, что массовая вакцинация до осени маловероятна. Так что, скорее всего, опять красные зоны и локдауны.А там, кто знает. Может, человечеству повезёт и пандемия закончится сама по себе, как произошло с испанкой.