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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238>
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 09:13

Ой+
Во-первых, несколько смешно слушать разговоры наших ... "про третю хвилю". Это просто попытки примазаться к общемировой ситуации. У нас это только вторая волна.
Во-вторых, опять же разговоры Степанова о "британском" вирусе меня не убеждают, ему же надо чем-то объяснять, скажем так, не большие успехи в борьбе с эпидемией.
"Громадське", как Вы сами понимаете, вряд ли может считаться компетентным источником. Ссылка там тоже не на статью в научном журнале, а на Фейсбук. Хотя всё же от достаточно авторитетного источника. Но даже в сообщении Института молекулярной биологии и генетики Украины говорится:
Чому в Україні ще не налагоджено системне вивчення мутацій SARS-CoV-2 - читайте https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts ... 9674045587

Когда я писал о британском штамме и его роли в Украине, то имел ввиду серьёзные научные исследования. Такого не видел. У нас и секвенирование начали делать совсем недавно и не знаю в каких масштабах. Похоже, копеечных (надеюсь, что ошибаюсь, но вряд ли).

О прогнозах и их качестве уже писал, не буду повторяться. Возможную волну осенью я могу предположить и без Радуцкого. Hotab чуть выше это уже написал. Будет ли она? Возможно/вероятно - выберите, какое слово Вам больше нравится.
Могу согласиться, что массовая вакцинация до осени маловероятна. Так что, скорее всего, опять красные зоны и локдауны.
А там, кто знает. Может, человечеству повезёт и пандемия закончится сама по себе, как произошло с испанкой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

щоб цифри не ломали

Щоб не читати ваш потік образ, які ллються щоразу, коли до вас доходить, що ваші цифри повний пшик.

  budivelnik написав: істерій?

Знову "істерій"?
До побачення.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 12:01

Міністерство охорони здоров'я повідомили, що минулої доби в Україні зробили 36 046 щеплень від COVID-19.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kor ... 44101.html
Германия за вчера привила 900 000 чел. … Для нас 36 000, конечно, прогресс и если дальше плюс-минус также, то до осени можно привить больше 4млн. (10%) населения, только одно НО
Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 525 881 людина.
Где ж их остальных набрать? В Германии эту очередь за сутки уже привили бы. Не надо рассказывать про опитування и 40-50% желающих привиться. По записи и так все понятно. Как бы вот он весь иностранный туризм :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Не надо рассказывать про опитування и 40-50% желающих привиться. По записи и так все понятно

Ничего как раз таки не понятно. Кто-то не использует "Дию", кто-то использует, но понятия не имеет,что через нее можно записаться.
Как только будет в избытке вакцина, будут мощности для вакцинации и закончатся записанные, тогда ,имхо, будет информ.кампания.
Кроме того, имхо многие ждут прояснения ситуации с ковишильдом, он подходит для зелёного паспорта или нет. Вроде евровласти должно принять такое решение.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:11

  Hotab написав:
  fler написав:Не надо рассказывать про опитування и 40-50% желающих привиться. По записи и так все понятно

Ничего как раз таки не понятно. Кто-то не использует "Дию", кто-то использует, но понятия не имеет,что через нее можно записаться.
Как только будет в избытке вакцина, будут мощности для вакцинации и закончатся записанные, тогда ,имхо, будет информ.кампания.
Кроме того, имхо многие ждут прояснения ситуации с ковишильдом, он подходит для зелёного паспорта или нет. Вроде евровласти должно принять такое решение.

Да, да... Конечно. Вот, например, свежий прогноз :mrgreen:

  Hotab написав: я вангую, что к осени мы не привьем и 10% населения. Не в последнюю очередь ещё и потому, что лето это период отдыха, отпусков и апатии к такого рода проблемам, как вирусные заболевания.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:30

fler , ну и в чем противоречия?
Не привьем 10%.
Одна причина - мощности, другая - даже те, кто хочет, будут не на месте, а на всяких коблевых.
Но это не отменяет, что потенциально готовы 50%.
Впрочем, если вам хочется верить, что желающих только 0.5 миллиона, пусть будет так. Вам наверное радостно от того, что вы в числе большинства, только я не понимаю где тут повод для гордости.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:24

Hotab
Поддерживаю.
Ну, я, например, желаю, но зная, что я не в первой и даже не во второй очереди, а вакцин мало,никуда не записывался.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:28

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения еще одну вакцину от коронавирусной инфекции – препарат китайской компании "Синофарм". Об этом рассказал на брифинге в Жененве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Она стала шестой вакциной от коронавируса, которая получила от ВОЗ оценку безопасности, эффективности и качества", - отметил он.

30 апреля в список рекомендованных для экстренного применения препаратов включили вакцину американской компании "Модерна". До этого ВОЗ одобрила вакцины "Пфайзер", "Янссен" и две от компании "Астра-Зенека".
....

https://www.9tv.co.il/item/28560
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:33

Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее:
Американские эксперты из Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете заявили, что статистика Всемирной организации здравоохранения о числе погибших в мире от коронавируса занижена как минимум в два раза.

К настоящему времени ВОЗ сообщает о 3,2 миллиона умерших человек, ученые утверждают, что пандемия унесла 6,9 миллиона жизней.
......

https://www.9tv.co.il/item/28542
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:01

Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.
Hotab
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