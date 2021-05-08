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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3235323632373238
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:44

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее:
Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.
Трошки цифр нашим всепропалістам
1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків
2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб
3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків
4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.


Тепер
давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка
1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі
середня кількість захворювань за добу * 14 днів...
Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...
2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)

Відразу виникає кілька питань
1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених
2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..
3 З іншого боку
Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...
І тут також для наших переляканих халепа...
Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%
Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...
То що це така страшна хвороба в якій
2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:И подтверждение этому 18 тыс смертей ковидных,и 35 тысяч избыточных. За 2020 год в Украине. А немцы четко 35vs35 посчитали.
Поэтому пусть он не методики свои оглашает, а делает так,чтоб текущая ежедневная (ежемесячная) информация подтверждалась официальной укрстатом через пару месяцев хотя бы на 80% как у чехов. А не на 50%, как у нас.

пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупой :(

я чего вообще сюда зашел , кому не лень погулите имя и высказывания проффесора которого упоминают в видео
https://youtu.be/DykYCgBcfDc
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 22:03

ЛАД
Полная версия этой статьи
http://www.healthdata.org/news-release/ ... ports-show
Верить или не верить их методике подсчета - дело личное, всегда найдутся моменты, которые будут кого-либо смущать.

Для анализа реального числа смертей от COVID-19 IHME сравнил показатели ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей во время пандемии.
Затем показатель "избыточной смертности" скорректировали для исключения летальных исходов, косвенно связанных с пандемией, а также смертей, "предотвращенных" пандемией (например, снижение смертности в результате ДТП из-за карантинных ограничений).
Подчеркивается, что полученные данные включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2.


В то же время:

In 2020, IHME published its model projecting deaths from the COVID-19 pandemic in the US, and informed guidelines developed by the Trump administration. The model has received significant criticism from many in the epidemiological community for being misleading.


Как выводы их исследований (Общее количество смертей от COVID-19 / Отчетное количество смертей):
The 20 countries with the highest number of total COVID-19 deaths, March 2020­–May 2021

Country - Total COVID-19 deaths / Reported COVID-19 deaths

United States of America - 905,289 / 574,043
India - 654,395 / 221,181
Mexico - 617,127 / 217,694
Brazil - 595,903 / 408,680
Russian Federation - 593,610 / 109,334
United Kingdom - 209,661 / 150,519
Italy - 175,832 / 121,257
Iran - 174,177 / 72,906
Egypt - 170,041 / 13,529
South Africa - 160,452 / 54,390
Poland - 149,855 / 68,237
Peru - 147,765 / 62,739
Ukraine - 138,507 / 46,737
France - 132,680 / 105,506
Spain - 123,786 / 85,365
Germany - 120,729 / 83,256
Indonesia - 115,743 / 45,938
Japan - 108,320 / 10,390
Romania - 87,649 / 28,382
Kazakhstan - 81,696 / 5,620
мимокрокодил
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 22:55

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее:
Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.
Трошки цифр нашим всепропалістам
1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків
2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб
3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків
4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.


Тепер
давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка
1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі
середня кількість захворювань за добу * 14 днів...
Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...
2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)

Відразу виникає кілька питань
1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених
2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..
3 З іншого боку
Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...
І тут також для наших переляканих халепа...
Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%
Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...
То що це така страшна хвороба в якій
2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду)

1. А якщо прибрати недоречні підсилення у вигляді "всепропалістам, перешугані, ковідістерія, переляканим", то залишається знов середнє.
На добу.
Навіщо саме на добу?

Наприклад, ВВС надає дані без прив'язки до тривалості:
* В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.

Но это средний показатель. Бывают случаи, что инфицированные не передают инфекцию никому, либо наоборот - заражают гораздо больше людей.*
https://www.bbc.com/russian/features-51489871

2.
Ви знов проігнорували факт -- такі дані по смертях отримані в умовах неперевантаженості медсистеми.
Обмеження для того і вводили.


Тобто без отих недоречних характеристик опонентів аргументація, м'яко кажучи, сумнівна.
detroytred
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