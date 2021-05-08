ЛАД написав:Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее:
Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.
Трошки цифр нашим всепропалістам 1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків 2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб 3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків 4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.
Тепер давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка 1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі середня кількість захворювань за добу * 14 днів... Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх... 2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)
Відразу виникає кілька питань 1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених 2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших.. 3 З іншого боку Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей... І тут також для наших переляканих халепа... Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5% Навіть якщо весь цей ріст дав ковід... То що це така страшна хвороба в якій 2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду)
Hotab написав:И подтверждение этому 18 тыс смертей ковидных,и 35 тысяч избыточных. За 2020 год в Украине. А немцы четко 35vs35 посчитали. Поэтому пусть он не методики свои оглашает, а делает так,чтоб текущая ежедневная (ежемесячная) информация подтверждалась официальной укрстатом через пару месяцев хотя бы на 80% как у чехов. А не на 50%, как у нас.
пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупой
Для анализа реального числа смертей от COVID-19 IHME сравнил показатели ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей во время пандемии. Затем показатель "избыточной смертности" скорректировали для исключения летальных исходов, косвенно связанных с пандемией, а также смертей, "предотвращенных" пандемией (например, снижение смертности в результате ДТП из-за карантинных ограничений). Подчеркивается, что полученные данные включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2.
В то же время:
In 2020, IHME published its model projecting deaths from the COVID-19 pandemic in the US, and informed guidelines developed by the Trump administration. The model has received significant criticism from many in the epidemiological community for being misleading.
Как выводы их исследований (Общее количество смертей от COVID-19 / Отчетное количество смертей):
The 20 countries with the highest number of total COVID-19 deaths, March 2020–May 2021
Country - Total COVID-19 deaths / Reported COVID-19 deaths
United States of America - 905,289 / 574,043 India - 654,395 / 221,181 Mexico - 617,127 / 217,694 Brazil - 595,903 / 408,680 Russian Federation - 593,610 / 109,334 United Kingdom - 209,661 / 150,519 Italy - 175,832 / 121,257 Iran - 174,177 / 72,906 Egypt - 170,041 / 13,529 South Africa - 160,452 / 54,390 Poland - 149,855 / 68,237 Peru - 147,765 / 62,739 Ukraine - 138,507 / 46,737 France - 132,680 / 105,506 Spain - 123,786 / 85,365 Germany - 120,729 / 83,256 Indonesia - 115,743 / 45,938 Japan - 108,320 / 10,390 Romania - 87,649 / 28,382 Kazakhstan - 81,696 / 5,620
ЛАД написав:Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее:
Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.
Трошки цифр нашим всепропалістам 1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків 2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб 3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків 4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.
Тепер давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка 1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі середня кількість захворювань за добу * 14 днів... Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх... 2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)
Відразу виникає кілька питань 1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених 2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших.. 3 З іншого боку Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей... І тут також для наших переляканих халепа... Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5% Навіть якщо весь цей ріст дав ковід... То що це така страшна хвороба в якій 2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду)
1. А якщо прибрати недоречні підсилення у вигляді "всепропалістам, перешугані, ковідістерія, переляканим", то залишається знов середнє. На добу. Навіщо саме на добу?
Наприклад, ВВС надає дані без прив'язки до тривалості: * В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.