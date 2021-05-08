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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3235323632373238 Додано: Суб 08 тра, 2021 21:44 Hotab написав: ЛАД написав: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях. Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях. Трошки цифр нашим всепропалістам

1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків

2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб

3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків

4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.





Тепер

давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка

1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі

середня кількість захворювань за добу * 14 днів...

Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...

2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)



Відразу виникає кілька питань

1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених

2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..

3 З іншого боку

Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...

І тут також для наших переляканих халепа...

Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%

Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...

То що це така страшна хвороба в якій

2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду) Трошки цифр нашим всепропалістам1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.Тепердавайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулісередня кількість захворювань за добу * 14 днів...Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)Відразу виникає кілька питань1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..3 З іншого бокуМене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...І тут також для наших переляканих халепа...Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...То що це така страшна хвороба в якій2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду) budivelnik

Повідомлень: 24407 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 21:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: И подтверждение этому 18 тыс смертей ковидных,и 35 тысяч избыточных. За 2020 год в Украине. А немцы четко 35vs35 посчитали.

Поэтому пусть он не методики свои оглашает, а делает так,чтоб текущая ежедневная (ежемесячная) информация подтверждалась официальной укрстатом через пару месяцев хотя бы на 80% как у чехов. А не на 50%, как у нас. И подтверждение этому 18 тыс смертей ковидных,и 35 тысяч избыточных. За 2020 год в Украине. А немцы четко 35vs35 посчитали.Поэтому пусть он не методики свои оглашает, а делает так,чтоб текущая ежедневная (ежемесячная) информация подтверждалась официальной укрстатом через пару месяцев хотя бы на 80% как у чехов. А не на 50%, как у нас.

пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупой



я чего вообще сюда зашел , кому не лень погулите имя и высказывания проффесора которого упоминают в видео

https://youtu.be/DykYCgBcfDc пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупойя чего вообще сюда зашел , кому не лень погулите имя и высказывания проффесора которого упоминают в видео yama Повідомлень: 3515 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7180 раз. Подякували: 770 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 22:03 ЛАД

Полная версия этой статьи

http://www.healthdata.org/news-release/ ... ports-show

Верить или не верить их методике подсчета - дело личное, всегда найдутся моменты, которые будут кого-либо смущать.



Для анализа реального числа смертей от COVID-19 IHME сравнил показатели ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей во время пандемии.

Затем показатель "избыточной смертности" скорректировали для исключения летальных исходов, косвенно связанных с пандемией, а также смертей, "предотвращенных" пандемией (например, снижение смертности в результате ДТП из-за карантинных ограничений).

Подчеркивается, что полученные данные включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2.



В то же время:



In 2020, IHME published its model projecting deaths from the COVID-19 pandemic in the US, and informed guidelines developed by the Trump administration. The model has received significant criticism from many in the epidemiological community for being misleading.



Как выводы их исследований (Общее количество смертей от COVID-19 / Отчетное количество смертей):

The 20 countries with the highest number of total COVID-19 deaths, March 2020­–May 2021



Country - Total COVID-19 deaths / Reported COVID-19 deaths



United States of America - 905,289 / 574,043

India - 654,395 / 221,181

Mexico - 617,127 / 217,694

Brazil - 595,903 / 408,680

Russian Federation - 593,610 / 109,334

United Kingdom - 209,661 / 150,519

Italy - 175,832 / 121,257

Iran - 174,177 / 72,906

Egypt - 170,041 / 13,529

South Africa - 160,452 / 54,390

Poland - 149,855 / 68,237

Peru - 147,765 / 62,739

Ukraine - 138,507 / 46,737

France - 132,680 / 105,506

Spain - 123,786 / 85,365

Germany - 120,729 / 83,256

Indonesia - 115,743 / 45,938

Japan - 108,320 / 10,390

Romania - 87,649 / 28,382

Kazakhstan - 81,696 / 5,620

Полная версия этой статьиВерить или не верить их методике подсчета - дело личное, всегда найдутся моменты, которые будут кого-либо смущать.В то же время:Как выводы их исследований (Общее количество смертей от COVID-19 / Отчетное количество смертей): мимокрокодил Повідомлень: 26 З нами з: 31.01.17 Подякував: 53 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 22:55 budivelnik написав: Hotab написав: ЛАД написав: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях. Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях. Трошки цифр нашим всепропалістам

1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків

2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб

3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків

4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.





Тепер

давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка

1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі

середня кількість захворювань за добу * 14 днів...

Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...

2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)



Відразу виникає кілька питань

1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених

2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..

3 З іншого боку

Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...

І тут також для наших переляканих халепа...

Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%

Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...

То що це така страшна хвороба в якій

2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду) Трошки цифр нашим всепропалістам1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.Тепердавайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулісередня кількість захворювань за добу * 14 днів...Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)Відразу виникає кілька питань1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..3 З іншого бокуМене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...І тут також для наших переляканих халепа...Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...То що це така страшна хвороба в якій2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду)

1. А якщо прибрати недоречні підсилення у вигляді "всепропалістам, перешугані, ковідістерія, переляканим", то залишається знов середнє.

На добу.

Навіщо саме на добу?



Наприклад, ВВС надає дані без прив'язки до тривалості:

* В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.



Но это средний показатель. Бывают случаи, что инфицированные не передают инфекцию никому, либо наоборот - заражают гораздо больше людей.*

https://www.bbc.com/russian/features-51489871



2.

Ви знов проігнорували факт -- такі дані по смертях отримані в умовах неперевантаженості медсистеми.

Обмеження для того і вводили.





Тобто без отих недоречних характеристик опонентів аргументація, м'яко кажучи, сумнівна. 1. А якщо прибрати недоречні підсилення у вигляді "всепропалістам, перешугані, ковідістерія, переляканим", то залишається знов середнє.На добу.Навіщо саме на добу?Наприклад, ВВС надає дані без прив'язки до тривалості:* В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.Но это средний показатель. Бывают случаи, что инфицированные не передают инфекцию никому, либо наоборот - заражают гораздо больше людей.*2.Ви знов проігнорували факт -- такі дані по смертях отримані в умовах неперевантаженості медсистеми.Обмеження для того і вводили.Тобто без отих недоречних характеристик опонентів аргументація, м'яко кажучи, сумнівна. detroytred

Повідомлень: 24269 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3211 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3235323632373238 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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