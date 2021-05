Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 3235323632373238 Додано: Суб 08 тра, 2021 21:44 Hotab написав: ЛАД написав: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях. Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.

1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків

2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб

3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків

4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.





Тепер

давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка

1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі

середня кількість захворювань за добу * 14 днів...

Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...

2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)



Відразу виникає кілька питань

1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених

2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..

3 З іншого боку

Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...

І тут також для наших переляканих халепа...

Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%

Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...

То що це така страшна хвороба в якій

budivelnik

Повідомлень: 24407 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 21:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Повідомлень: 24407 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 21:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: И подтверждение этому 18 тыс смертей ковидных,и 35 тысяч избыточных. За 2020 год в Украине. А немцы четко 35vs35 посчитали.

Поэтому пусть он не методики свои оглашает, а делает так,чтоб текущая ежедневная (ежемесячная) информация подтверждалась официальной укрстатом через пару месяцев хотя бы на 80% как у чехов. А не на 50%, как у нас. И подтверждение этому 18 тыс смертей ковидных,и 35 тысяч избыточных. За 2020 год в Украине. А немцы четко 35vs35 посчитали.Поэтому пусть он не методики свои оглашает, а делает так,чтоб текущая ежедневная (ежемесячная) информация подтверждалась официальной укрстатом через пару месяцев хотя бы на 80% как у чехов. А не на 50%, как у нас.

пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупой



я чего вообще сюда зашел , кому не лень погулите имя и высказывания проффесора которого упоминают в видео

yama Повідомлень: 3515 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7180 раз. Подякували: 770 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 22:03 ЛАД

Полная версия этой статьи

http://www.healthdata.org/news-release/ ... ports-show

Верить или не верить их методике подсчета - дело личное, всегда найдутся моменты, которые будут кого-либо смущать.



Для анализа реального числа смертей от COVID-19 IHME сравнил показатели ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей во время пандемии.

Затем показатель "избыточной смертности" скорректировали для исключения летальных исходов, косвенно связанных с пандемией, а также смертей, "предотвращенных" пандемией (например, снижение смертности в результате ДТП из-за карантинных ограничений).

Подчеркивается, что полученные данные включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2.



В то же время:



In 2020, IHME published its model projecting deaths from the COVID-19 pandemic in the US, and informed guidelines developed by the Trump administration. The model has received significant criticism from many in the epidemiological community for being misleading.



Как выводы их исследований (Общее количество смертей от COVID-19 / Отчетное количество смертей):

The 20 countries with the highest number of total COVID-19 deaths, March 2020­–May 2021



Country - Total COVID-19 deaths / Reported COVID-19 deaths



United States of America - 905,289 / 574,043

India - 654,395 / 221,181

Mexico - 617,127 / 217,694

Brazil - 595,903 / 408,680

Russian Federation - 593,610 / 109,334

United Kingdom - 209,661 / 150,519

Italy - 175,832 / 121,257

Iran - 174,177 / 72,906

Egypt - 170,041 / 13,529

South Africa - 160,452 / 54,390

Poland - 149,855 / 68,237

Peru - 147,765 / 62,739

Ukraine - 138,507 / 46,737

France - 132,680 / 105,506

Spain - 123,786 / 85,365

Germany - 120,729 / 83,256

Indonesia - 115,743 / 45,938

Japan - 108,320 / 10,390

Romania - 87,649 / 28,382

Kazakhstan - 81,696 / 5,620

мимокрокодил Повідомлень: 26 З нами з: 31.01.17 Подякував: 53 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 22:55 budivelnik написав: Hotab написав: ЛАД написав: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Не знаю, насколько правы эксперты, но тем не менее: Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях. Я думаю они тоже проанализировали 2020 год, и увидели, что у коцабчиков только 20% , у украинцев 50%, у чехов 80% нашло отображение в избыточных смертях.

1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків

2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб

3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків

4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.





Тепер

давайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка

1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулі

середня кількість захворювань за добу * 14 днів...

Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...

2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)



Відразу виникає кілька питань

1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених

2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..

3 З іншого боку

Мене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...

І тут також для наших переляканих халепа...

Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%

Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...

То що це така страшна хвороба в якій

2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду) Трошки цифр нашим всепропалістам1 Загальна кількість захворювань на ковід(офіційна)в Україні - приблизно 2 млн випадків2 Тривалість пандемії в Україні приблизно 400 діб3 Піки захворювань на добу - приблизно 16000 випадків4 Карантин ,коли людина заразна - 14 днів.Тепердавайте порахуємо поважні кроти... ТМ(с) мультфільм Дюймовочка1 Середня кількість потенційно заразних в добу вираховується по формулісередня кількість захворювань за добу * 14 днів...Тобто в Україні 400 днів ходило від 1 до 200 000 осіб,які могли заразити навколишніх...2 Нехай в середньому це було 100 000 осіб (на протязі кожної доби з часів початку пандемії)Відразу виникає кілька питань1 Що це за суперзаразна хвороба коли 6-20 осіб заражених на протязі дня заражали всього одного нового? (100 000/(6/20)=5000-16000 новозаражених2 Якщо наші перешугані заявлять що кількість перехворівших вища ніж подає статистика... то цим вони відразу вибють стілець в себе з під ніг - адже тоді ще більша кількість заражених буде заражати інших..3 З іншого бокуМене особисто ковідістерія не лякає,мене більше хвилює кількість смертей...І тут також для наших переляканих халепа...Ріст(загальний) смертей в Україні - всього +5%Навіть якщо весь цей ріст дав ковід...То що це така страшна хвороба в якій2 000 000 перехворівших( а зашугані заявляють про ще більшу кількість перехворівших) дають всього 30 000 додаткових смертей ( з яких 20 000 приписані до впливу ковіду)

1. А якщо прибрати недоречні підсилення у вигляді "всепропалістам, перешугані, ковідістерія, переляканим", то залишається знов середнє.

На добу.

Навіщо саме на добу?

І до чого згадана суперзаразність?

Якщо мова про те, що її (заразності) достатньо для створення проблеми. А супер вона чи не супер яка різниця?



Наприклад, ВВС надає дані без прив'язки до тривалості:

* В среднем, по статистике, носитель инфекции заражает коронавирусом двух-трех человек.



Но это средний показатель. Бывают случаи, что инфицированные не передают инфекцию никому, либо наоборот - заражают гораздо больше людей.*

https://www.bbc.com/russian/features-51489871



2.

Ви знов проігнорували факт -- такі дані по смертях отримані в умовах неперевантаженості медсистеми.

Обмеження для того і вводили.





Тобто без отих недоречних характеристик опонентів аргументація, м'яко кажучи, сумнівна.

detroytred

Повідомлень: 24269 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 00:52

Повідомлень: 24269 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 00:52 Libo написав: kluychkooleg написав: Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так. Я тоже записался на Дие, потом, почерпнув сведения о вариантах в Интернете, начал пробовать альтернативные пути. В результате я получил вакцину, вы нет. Каждый получил свое. Это Украина, а не Австрия или Швейцария. Здесь в нас так.



Малыш, ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что такое только у вас.

Докладываю, я записался в американском аналоге вашей Дии где-то в начале февраля. Приглашение пришло только недавно, уже после сообщения о начале вакцинации 16-ти летних. Странно. Я чуть старше.

Как я действовал.

Тут в 24:00 в системе аптек CVS Pharmacy, которая участвует в вакцинации, выскакивали свободные слоты во всех аптеках штата. Отказники, резерв и т.п. Следил каждый день. Сначала появлялась возвожность в далекой глуши, миль 300-400, но ехать туда не хотелось. Недели через две появилась возможность в 10-ти милях от дома. Сразу кликнул, зарегистрировался, поехал и сделал первую. На днях там же вторая. А приглашение из общей очереди получил только сейчас, когда уже малолеток окучили и когда две недели везде делают свободно. Контора, которая обещала вакцинировать сотрудников в числе первых, сдулась и начала свою вакцинацию только что. Спасибо. Мы уже решили вопрос сами. Под лежачий камень вода не течет нигде.

Говорил с знакомыми в Швейцарии, говорят полный хаос, хуже, чем в ЕС. Сейчас мылятся куда-нибудь и как-нибудь срочно втулиться, т.к. летом планируют в отпуск в Украину.

Хорошо там, где нас нет. Малыш, ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что такое только у вас.Докладываю, я записался в американском аналоге вашей Дии где-то в начале февраля. Приглашение пришло только недавно, уже после сообщения о начале вакцинации 16-ти летних. Странно. Я чуть старше.Как я действовал.Тут в 24:00 в системе аптек CVS Pharmacy, которая участвует в вакцинации, выскакивали свободные слоты во всех аптеках штата. Отказники, резерв и т.п. Следил каждый день. Сначала появлялась возвожность в далекой глуши, миль 300-400, но ехать туда не хотелось. Недели через две появилась возможность в 10-ти милях от дома. Сразу кликнул, зарегистрировался, поехал и сделал первую. На днях там же вторая. А приглашение из общей очереди получил только сейчас, когда уже малолеток окучили и когда две недели везде делают свободно. Контора, которая обещала вакцинировать сотрудников в числе первых, сдулась и начала свою вакцинацию только что. Спасибо. Мы уже решили вопрос сами. Под лежачий камень вода не течет нигде.Говорил с знакомыми в Швейцарии, говорят полный хаос, хуже, чем в ЕС. Сейчас мылятся куда-нибудь и как-нибудь срочно втулиться, т.к. летом планируют в отпуск в Украину.Хорошо там, где нас нет.

А я позавчора записався, учора прийшов емайл що є в наявності Pfizer і вільні місця.

Ukrainian

Повідомлень: 9784 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 678 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 05:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Повідомлень: 9784 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 678 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 05:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ukrainian написав: я позавчора записався, учора прийшов емайл що є в наявності Pfizer і вільні місця.

Сьогодні отримав свою дозу. я позавчора записався, учора прийшов емайл що є в наявності Pfizer і вільні місця.Сьогодні отримав свою дозу.

Hotab

Повідомлень: 3757 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 06:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Повідомлень: 3757 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 06:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупой пожалуйста более подробно о чем речь и ссылку на немцев , ничего не понял , может вечер уже устал, может тупой

Яма, может действительно ну б его наки??? А то ты сейчас напоминаешь такого, в каждой компании он есть. Все стоят о чем-то говорят, подходит ещё один, "о , посоны,а расскажите мне,о чем вы, чтобы и я мог поговорить?".

Только у того чувака нет возможности узнать,о чем мы. А ты бы мог и вернуться по страницам и почитать.

Я попробую,но один раз.



У нас уже много страниц разговор о двух цифрах для каждой из стран: официальное количество ковидных смертей, и избыточное количество смертей за тот же период времени.



Что такое "избыточная смертность" , ты можешь погуглить.

Например в Украине в 2020 году это было 18 тысяч (оф.ковидные) и 35 тысяч (избыточные) В РФ это было 55 (по другим оценкам они дали 80 тысяч) , а избыточная 323 тысячи.

И так по всем странам, почти,есть эта разница. Но есть страны, у которых эта разница минимальна, а есть - огромная (РФ). Так вот,в Чехии в прошлом году избыточная смертность составила порядка 15%, но 80% этого количества людей объяснялись ковидной смертностью (11.8 тыс). В Германии же возникло так, что 35 тыс.ковидных смертей, и избыточная смертность (по средней за последние 5 лет) тоже около этой цифры.

В 2021 году уже гораздо больше стран подошла к подсчёту иначе и "вилка" между ковидными смертями и избыточными сильно упала. Чехи в первом квартале 21 года практически полностью свой рост общей смертности на 50% (умерло в 1 квартале 2021 года +15 тысяч от обычной нормы) объяснили ковидом. Цифры практически совпали.

У РФ рост общей смертности смертности в первом квартале на 20+% (лишних у них умерло 100-120 тыс человек) , объяснили (вербально, Голикова... документально на Волдометре у них только 40 тыс) почти весь Ковидом и осложнениями от него. Уже такой 5-6 кратной пропасти, как в прошлом году,у них нет.



Ссылка на каждую из стран, и на каждое озвученное мною здесь число, ранее в ветке были как от меня, так и табличка от zzzzzz (Евгений Истребин). Я помню ,что у тебя по прежнему нет времени что-то искать и проверять, потому тебе или придется просто мне верить, или проверять по сайтам стат.информации, или мне вообще все равно.





Что касается твоих ссылок, где важное, полезное и интересное.

Я не стал смотреть ни Комаровского , ни кого бы то ни было другого с аналитической информацией. Это всего лишь очередное субъективное мнение людей. Я в нем не нуждаюсь. Меня интересует первичная статистическая информация. А проанализировать ее я в состоянии.



Комаровский там рассказывает, что Ковид опасен в основном лишь для пожилых и слабых? Так я это и так знаю. Это ты с Будивельником тут все про страхи и истерики, так тебя он пусть и успокаивает. Меня не надо успокаивать. Я и за границу езжу, и маски я говорил, в каких случаях одеваю. И родни пожилой или больной у меня нет.

А ты слушай,тебе надо.



Давай я тебе по нашей любимой Чехии вдогонку интереснятину. Они ж небольшая страна.

У них вообще обычная годовая смертность плавает от 107 до 115 тысяч, где-то там.



Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 тра, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3757 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 07:39

Повідомлень: 3757 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 07:39





Число умерших достигло 129,3 тысячи в 2020 году и было самым высоким с 1987 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15%, а именно 16,9 тысячи. Практически весь рост пришелся на четвертый квартал, когда в годовом исчислении умерло на 15,7 тысячи человек больше . Наибольшее количество умерших - 15,8 тысячи человек - зарегистрировано в ноябре, 14,2 тысячи - в октябре, а также в декабре. Количество смертей увеличилось во всех пятилетних возрастных группах старше 30 лет. Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в возрастных группах 80–84 года (на 3,6 тысячи) и 75–79 лет (на 3,4 тысячи). В течение первого года жизни умерло 249 детей, что примерно на 39 меньше, чем в 2019 году. Младенческая смертность составила 2,3 ‰ и осталась на очень низком уровне.



https://www.czso.cz/csu/czso/ari/popula ... -year-2020







Согласно данным Чешского статистического управления, в первом квартале 2021 г. смертность в Чехии оказалась на 50% среднего показателя последних лет. С 1 января по 28 марта в стране скончалось 43 100, в то время как за последние пять лет этот показатель был в среднем на 14 200 смертей меньше, то есть менее 30 тыс.





https://ruski.radio.cz/za-pervyy-kvarta ... 50-8716598







Нормальная ежемесячная смертность в Чехии чуть менее 10 тыс.человек.



По последним 6 месяцам в Чехии:

октябрь: 14.2 тыс

ноябрь: 15.8

декабрь:14.2

1 квартал 2021:

43.1 тыс

Hotab

Повідомлень: 3757 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

