Не знаю що на думку ЛАДа я підтасував..ЛАД написав:detroytred
Доказывать что-то Будивельнику, занятие совершенно бесполезное.
Примерно, как объяснять пятикласснику, что не стоит с арифметикой пытаться опровергнуть квантовую механику. Пятиклассник считает, что он уже всё знает. Причём, лучше родителей и учителей.
Ну и лёгкая подтасовка. Как-то забывает, что эпидемия началась не 1 января.
Первый случай в Украине 3 марта. К 1 мая было примерно 10 тыс заболевших и 500 смертей. Так что сегодняшние 2 млн и 44 тыс это как раз практически результаты за год (с 01.05.2020 по 01.05.2021).
але
1 З 1 березня 2020 року по 1 травня 2021 року - 425 днів
Я написав 400 і 2 млн випадків...
2 Навіть на 1 квітня 2020 року вже було зафіксовано 23 смерті
ЛАД виявляється навіть не читає те що пробує заперечити.
3 Про арифметику і мій рівень знань..
Без зайвої скромності - нагадаю
Це не ви піднімаєтесь до мого рівня..це я змушений опускатись до вашого..і там де потрібно застосовувати складні статистичні рівняння - я використовую рівняння для 5-го класу...
Я ж не винуватий що ви невігласи і прогулювали в школі уроки математики.
4 Так що там по заразності?
100 000 - 200 000 заражених - на протязі дня заражували максимум 5000-16000 осіб...
Тут навіть не рогорання епідемії..Епідемія, в якій 5 заражених заражають одного - приречені на затухання
5 Де сотні тисяч ..або й мільйони померлих( про які мене питав ЛАД рік тому) ?