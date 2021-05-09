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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3236323732383239 Додано: Нед 09 тра, 2021 16:15 ЛАД написав: detroytred

Доказывать что-то Будивельнику, занятие совершенно бесполезное.

Примерно, как объяснять пятикласснику, что не стоит с арифметикой пытаться опровергнуть квантовую механику. Пятиклассник считает, что он уже всё знает. Причём, лучше родителей и учителей.



Ну и лёгкая подтасовка. Как-то забывает, что эпидемия началась не 1 января.

Первый случай в Украине 3 марта. К 1 мая было примерно 10 тыс заболевших и 500 смертей. Так что сегодняшние 2 млн и 44 тыс это как раз практически результаты за год (с 01.05.2020 по 01.05.2021). Доказывать что-то Будивельнику, занятие совершенно бесполезное.Примерно, как объяснять пятикласснику, что не стоит с арифметикой пытаться опровергнуть квантовую механику. Пятиклассник считает, что он уже всё знает. Причём, лучше родителей и учителей.К 1 мая было примерно 10 тыс заболевших и 500 смертей. Так что сегодняшние 2 млн и 44 тыс это как раз практически результаты за год (с 01.05.2020 по 01.05.2021). Не знаю що на думку ЛАДа я підтасував..

але

1 З 1 березня 2020 року по 1 травня 2021 року - 425 днів

Я написав 400 і 2 млн випадків...

2 Навіть на 1 квітня 2020 року вже було зафіксовано 23 смерті



ЛАД виявляється навіть не читає те що пробує заперечити.

3 Про арифметику і мій рівень знань..

Без зайвої скромності - нагадаю

Це не ви піднімаєтесь до мого рівня..це я змушений опускатись до вашого..і там де потрібно застосовувати складні статистичні рівняння - я використовую рівняння для 5-го класу...

Я ж не винуватий що ви невігласи і прогулювали в школі уроки математики.

4 Так що там по заразності?

100 000 - 200 000 заражених - на протязі дня заражували максимум 5000-16000 осіб...

Тут навіть не рогорання епідемії..Епідемія, в якій 5 заражених заражають одного - приречені на затухання

5 Де сотні тисяч ..або й мільйони померлих( про які мене питав ЛАД рік тому) ? Не знаю що на думку ЛАДа я підтасував..але1 З 1 березня 2020 року по 1 травня 2021 року - 425 днівЯ написав 400 і 2 млн випадків...2 Навіть на 1 квітня 2020 року вже було зафіксовано 23 смерті3 Про арифметику і мій рівень знань..Без зайвої скромності - нагадаюЦе не ви піднімаєтесь до мого рівня..це я змушений опускатись до вашого..і там де потрібно застосовувати складні статистичні рівняння - я використовую рівняння для 5-го класу...Я ж не винуватий що ви невігласи і прогулювали в школі уроки математики.4 Так що там по заразності?100 000 - 200 000 заражених - на протязі дня заражували максимум 5000-16000 осіб...Тут навіть не рогорання епідемії..Епідемія, в якій 5 заражених заражають одного - приречені на затухання5 Де сотні тисяч ..або й мільйони померлих( про які мене питав ЛАД рік тому) ? budivelnik

Повідомлень: 24408 З нами з: 15.01.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 2602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 19:11 Hotab написав: Совсем недавно вы говорили "а почему именно по России, а что там в США?" У вас амнезия??

Совсем недавно вы говорили "а почему именно по России, а что там в США?" У вас амнезия??

Если показываете избыточные смерти по РФ за 2020 года и хотите показать Чехию, то по этой стране также надо указывать данные за этот же год для корректного сравнения. В целом я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу вместо РФ или Чехии. ) Если показываете избыточные смерти по РФ за 2020 года и хотите показать Чехию, то по этой стране также надо указывать данные за этот же год для корректного сравнения. В целом я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу вместо РФ или Чехии. ) tumos Повідомлень: 1688 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 тра, 2021 20:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире tumos написав: я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу

Или жителей Юпитера. Почему бы и нет. Или жителей Юпитера. Почему бы и нет. Hotab

Повідомлень: 3758 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3236323732383239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7466 1792035

ЛОБ П'ят 07 тра, 2021 20:41