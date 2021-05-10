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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3236323732383239
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 16:15

  ЛАД написав:detroytred
Доказывать что-то Будивельнику, занятие совершенно бесполезное.
Примерно, как объяснять пятикласснику, что не стоит с арифметикой пытаться опровергнуть квантовую механику. Пятиклассник считает, что он уже всё знает. Причём, лучше родителей и учителей.

Ну и лёгкая подтасовка. Как-то забывает, что эпидемия началась не 1 января.
Первый случай в Украине 3 марта. К 1 мая было примерно 10 тыс заболевших и 500 смертей. Так что сегодняшние 2 млн и 44 тыс это как раз практически результаты за год (с 01.05.2020 по 01.05.2021).
Не знаю що на думку ЛАДа я підтасував..
але
1 З 1 березня 2020 року по 1 травня 2021 року - 425 днів
Я написав 400 і 2 млн випадків...
2 Навіть на 1 квітня 2020 року вже було зафіксовано 23 смерті

ЛАД виявляється навіть не читає те що пробує заперечити.
3 Про арифметику і мій рівень знань..
Без зайвої скромності - нагадаю
Це не ви піднімаєтесь до мого рівня..це я змушений опускатись до вашого..і там де потрібно застосовувати складні статистичні рівняння - я використовую рівняння для 5-го класу...
Я ж не винуватий що ви невігласи і прогулювали в школі уроки математики.
4 Так що там по заразності?
100 000 - 200 000 заражених - на протязі дня заражували максимум 5000-16000 осіб...
Тут навіть не рогорання епідемії..Епідемія, в якій 5 заражених заражають одного - приречені на затухання
5 Де сотні тисяч ..або й мільйони померлих( про які мене питав ЛАД рік тому) ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:11

  Hotab написав:Совсем недавно вы говорили "а почему именно по России, а что там в США?" У вас амнезия??

Если показываете избыточные смерти по РФ за 2020 года и хотите показать Чехию, то по этой стране также надо указывать данные за этот же год для корректного сравнения. В целом я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу вместо РФ или Чехии. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу

Или жителей Юпитера. Почему бы и нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:43

  Hotab написав:
  tumos написав:я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу

Или жителей Юпитера. Почему бы и нет.

И там ковид ? Про жителей даже не спрашиваю. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:И там ковид ?

Степень осведомленности о наличии ковида там , примерно такая же, как и на кубе с северной Кореей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 00:49

Проверив истории болезни 73 тысяч демобилизованных американских солдат, которые перенесли «корону» в легкой бессимптомной форме и не были госпитализированы, исследователи пришли к выводу, что их шансы умереть в скором времени после выздоровления на 60 процентов выше, чем у тех, кто не был инфицирован.

Понятие «в скором времени» определено периодом от одного до шести месяцев.
https://detaly.co.il/issledovanie-vozmozhna-smert-posle-vyzdorovleniya-ot-korony/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:48

  Hotab написав:Степень осведомленности о наличии ковида там , примерно такая же, как и на кубе с северной Кореей.

Да, Северная Корея живет с туризма. ) Итальянцы с испанцами там во всю отжигают. Разносчики инфекции. Похоже worldometer для вас сломался. Кубу не посмотреть.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Кубу не посмотреть


Чтож так туго то доходит. При чем тут туризм? Смысл Кубу смотреть, если режим а-ля союз. Много про Чернобыль кто узнал в мире, не пойди туча на Европу. Чего ждать от Кубы? Может и Беларусь надо смотреть? Мало, что кацапье засветило 60, а закопало 320? Не кошмарь, Тумос. Ярлык тугодума уже занят, не повешу его. А других пока нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:47

Ещё и стукач))
Hotab
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