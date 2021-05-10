ЛАД написав:detroytred Доказывать что-то Будивельнику, занятие совершенно бесполезное. Примерно, как объяснять пятикласснику, что не стоит с арифметикой пытаться опровергнуть квантовую механику. Пятиклассник считает, что он уже всё знает. Причём, лучше родителей и учителей.
Ну и лёгкая подтасовка. Как-то забывает, что эпидемия началась не 1 января. Первый случай в Украине 3 марта. К 1 мая было примерно 10 тыс заболевших и 500 смертей. Так что сегодняшние 2 млн и 44 тыс это как раз практически результаты за год (с 01.05.2020 по 01.05.2021).
Не знаю що на думку ЛАДа я підтасував.. але 1 З 1 березня 2020 року по 1 травня 2021 року - 425 днів Я написав 400 і 2 млн випадків... 2 Навіть на 1 квітня 2020 року вже було зафіксовано 23 смерті
ЛАД виявляється навіть не читає те що пробує заперечити. 3 Про арифметику і мій рівень знань.. Без зайвої скромності - нагадаю Це не ви піднімаєтесь до мого рівня..це я змушений опускатись до вашого..і там де потрібно застосовувати складні статистичні рівняння - я використовую рівняння для 5-го класу... Я ж не винуватий що ви невігласи і прогулювали в школі уроки математики. 4 Так що там по заразності? 100 000 - 200 000 заражених - на протязі дня заражували максимум 5000-16000 осіб... Тут навіть не рогорання епідемії..Епідемія, в якій 5 заражених заражають одного - приречені на затухання 5 Де сотні тисяч ..або й мільйони померлих( про які мене питав ЛАД рік тому) ?
Hotab написав:Совсем недавно вы говорили "а почему именно по России, а что там в США?" У вас амнезия??
Если показываете избыточные смерти по РФ за 2020 года и хотите показать Чехию, то по этой стране также надо указывать данные за этот же год для корректного сравнения. В целом я был бы очень удивлен, если бы вы в качестве примера взяли, например, Кубу вместо РФ или Чехии. )
Проверив истории болезни 73 тысяч демобилизованных американских солдат, которые перенесли «корону» в легкой бессимптомной форме и не были госпитализированы, исследователи пришли к выводу, что их шансы умереть в скором времени после выздоровления на 60 процентов выше, чем у тех, кто не был инфицирован.
Понятие «в скором времени» определено периодом от одного до шести месяцев.
Чтож так туго то доходит. При чем тут туризм? Смысл Кубу смотреть, если режим а-ля союз. Много про Чернобыль кто узнал в мире, не пойди туча на Европу. Чего ждать от Кубы? Может и Беларусь надо смотреть? Мало, что кацапье засветило 60, а закопало 320? Не кошмарь, Тумос. Ярлык тугодума уже занят, не повешу его. А других пока нет.