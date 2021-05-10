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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3237323832393240
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426

Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:37

  Binimovich написав:Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426

Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"

Если раньше в основу "позиционирования" брали животных (курячий, свинячий, и т.п.), то сейчас это устарело, пипл не хавает.
Решили взять за основу "политическую карту мира" (китайский, индийский, британский, ЮАР-ский и т.д).
Фокус-группы подтверждают, что ребрендинг и новое позиционирование "лучше заходит" :)
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Вів 11 тра, 2021 08:51
ЛОБ

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