Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.
Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов. По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426
Binimovich написав:Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.
Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов. По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426
Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"
Если раньше в основу "позиционирования" брали животных (курячий, свинячий, и т.п.), то сейчас это устарело, пипл не хавает. Решили взять за основу "политическую карту мира" (китайский, индийский, британский, ЮАР-ский и т.д). Фокус-группы подтверждают, что ребрендинг и новое позиционирование "лучше заходит"