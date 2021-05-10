Минздрав Украины прогнозирует, что в стране вскоре может начаться четвертая волна COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МОЗ Максим Степанов:«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий».Буквально в пятницу Степанов отрапортовал, что Украина вышла из третьей волны () эпидемии (). В общем-то, перспективы новой волны - ни для кого не секрет. Но насколько быстро она может прийти - вопрос. Как вопрос и то, не делает ли Степанов эти громкие заявления для того, чтобы отсрочить свою отставку. Мол, «не стоит меня убирать, пусть лучше еще я соберу на себя негатива по промахам борьбы системы здравоохранения с «короной».