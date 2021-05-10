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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3237323832393240
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426

Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:37

  Binimovich написав:Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426

Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"

Если раньше в основу "позиционирования" брали животных (курячий, свинячий, и т.п.), то сейчас это устарело, пипл не хавает.
Решили взять за основу "политическую карту мира" (китайский, индийский, британский, ЮАР-ский и т.д).
Фокус-группы подтверждают, что ребрендинг и новое позиционирование "лучше заходит" :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:56

  Binimovich написав:Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?
Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:59

  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?
Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?

Пфайзер подтвердил, что вакцина противостоит Индийскому штаму на днях.
В Индии 40 трупов из Ганга выплыло, дров и денег на хоронить нет.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:06

Побуду немного короно-пропагандистом:

Минздрав Украины прогнозирует, что в стране вскоре может начаться четвертая волна COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МОЗ Максим Степанов:

«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий».

Буквально в пятницу Степанов отрапортовал, что Украина вышла из третьей волны (https://t.me/KlymenkoTime/28268) эпидемии (https://t.me/KlymenkoTime/28268). В общем-то, перспективы новой волны - ни для кого не секрет. Но насколько быстро она может прийти - вопрос. Как вопрос и то, не делает ли Степанов эти громкие заявления для того, чтобы отсрочить свою отставку. Мол, «не стоит меня убирать, пусть лучше еще я соберу на себя негатива по промахам борьбы системы здравоохранения с «короной».

https://t.me/KlymenkoTime/28404
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:изучайте положительный опыт борьбы с ковид.

Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:24

В США одобрили применение вакцины от коронавируса "Пфайзер" для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Как сообщает агентство "Рейтер", прививать подростков начнут в стране уже в четверг.
....
К сентябрю "Пфайзер" обещает представить данные исследований об эффективности вакцины для детей от 2 до 11 лет.

https://www.9tv.co.il/item/28685
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