Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.
Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов. По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426
Binimovich написав:Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.
Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. "Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов. По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426
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