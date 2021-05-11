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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3238323932403241>
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426

Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:37

  Binimovich написав:Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. Данная разновидность COVID более агрессивная, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Об этом Степанов заявил во время брифинга во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - заявил Степанов.
По его словам, этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирон в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.Источник: https://censor.net/ru/n3264426

Новость из серии "этовсеголишьпростойгрипп"

Если раньше в основу "позиционирования" брали животных (курячий, свинячий, и т.п.), то сейчас это устарело, пипл не хавает.
Решили взять за основу "политическую карту мира" (китайский, индийский, британский, ЮАР-ский и т.д).
Фокус-группы подтверждают, что ребрендинг и новое позиционирование "лучше заходит" :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:56

  Binimovich написав:Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?
Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:59

  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?
Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?

Пфайзер подтвердил, что вакцина противостоит Индийскому штаму на днях.
В Индии 40 трупов из Ганга выплыло, дров и денег на хоронить нет.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:06

Побуду немного короно-пропагандистом:

Минздрав Украины прогнозирует, что в стране вскоре может начаться четвертая волна COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МОЗ Максим Степанов:

«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий».

Буквально в пятницу Степанов отрапортовал, что Украина вышла из третьей волны (https://t.me/KlymenkoTime/28268) эпидемии (https://t.me/KlymenkoTime/28268). В общем-то, перспективы новой волны - ни для кого не секрет. Но насколько быстро она может прийти - вопрос. Как вопрос и то, не делает ли Степанов эти громкие заявления для того, чтобы отсрочить свою отставку. Мол, «не стоит меня убирать, пусть лучше еще я соберу на себя негатива по промахам борьбы системы здравоохранения с «короной».

https://t.me/KlymenkoTime/28404
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:изучайте положительный опыт борьбы с ковид.

Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:24

В США одобрили применение вакцины от коронавируса "Пфайзер" для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Как сообщает агентство "Рейтер", прививать подростков начнут в стране уже в четверг.
....
К сентябрю "Пфайзер" обещает представить данные исследований об эффективности вакцины для детей от 2 до 11 лет.

https://www.9tv.co.il/item/28685
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:04

  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?
Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?

Да нет. Можно и против опасности ковида. Но желательно с аргументами, а не пустые слова.
А насчёт "четвертой волны" уже обсуждали. В Украине это будет (если будет) только третья. Но при нашем разгильдяйстве она вполне вероятна.
Хороший пример на низовом уровне.
Сегодня был в налоговой. Они молодцы, организовали хорошо - запускают людей так, чтобы у окошка было не больше двух человек. Человек вышел, впускают следующего.
Но на улице... Погода нормальная, ни мороза, ни дождя. Но люди вместо того, чтобы спокойно гулять по двору, столпились на ступеньках, вроде от этого зайдут быстрее. Некоторые, правда, в масках, но о "социальной дистанции" и речи нет - толпа плечом к плечу. Не все, конечно, но многие.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:09

У перенесших коронавирусную инфекцию долгое время сохраняются последствия болезни, которые затрагивают практически все органы и системы организма. Многочисленные случаи тромбоза, проблем с дыхательной и нервной системами, желудочно-кишечным трактом, опорно-двигательным аппаратом, кожей, нарушения сердечной деятельности, функций печени и почек, которые возникают спустя длительное время после выздоровления, уже назвали "долгим ковидом".
....
В Бристольском университете (Великобритания) специалисты изучили влияние прививки на 44 пациента, страдающих усталостью, затрудненным дыханием или бессонницей через 8 месяцев после первоначального заражения. Подопытным ввели вакцины "Пфайзер" или "Астра-Зенека", после чего состояние части добровольцев улучшилось, пишет французская газета "Фигаро" со ссылкой на еще неопубликованное исследование.
....
Чтобы подтвердить терапевтический потенциал вакцины, нужны исследования на больших группах населения.

https://www.9tv.co.il/item/28694
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