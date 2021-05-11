Додано: Вів 11 тра, 2021 19:04

Вкладчик1234 написав: Binimovich написав: Все эти размышлизмы к чему?



Ответ из серии "вывсеврете" ? Все эти размышлизмы к чему?Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?

Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"? А что, тут разговор только для избранных?Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?

Да нет. Можно и против опасности ковида. Но желательно с аргументами, а не пустые слова.А насчёт "четвертой волны" уже обсуждали. В Украине это будет (если будет) только третья. Но при нашем разгильдяйстве она вполне вероятна.Хороший пример на низовом уровне.Сегодня был в налоговой. Они молодцы, организовали хорошо - запускают людей так, чтобы у окошка было не больше двух человек. Человек вышел, впускают следующего.Но на улице... Погода нормальная, ни мороза, ни дождя. Но люди вместо того, чтобы спокойно гулять по двору, столпились на ступеньках, вроде от этого зайдут быстрее. Некоторые, правда, в масках, но о "социальной дистанции" и речи нет - толпа плечом к плечу. Не все, конечно, но многие.