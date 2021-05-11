Нет, для разумных. У вас свежие данные о тестах,определяющих ковид в дорожной пыли? Если нет, то проходите мимо
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас в Одессе даже в общественном транспорте процентов только 20-30 носят маски. Хоть бери, и никуда не ехай, куда надо...
Додано: Вів 11 тра, 2021 20:18
За год у медиков госбольниц накопилась неслабая такая усталость от текущего положения вещей.
По сути персонал разделен сейчас на две касты
1) Официальные сотрудники ковидных отделений
2) Все остальные
"Все остальные" тоже работают с ковидными пациентами но без полного комплекта СИЗов
- До получения положительного результата ПЦР
- Скоропомощные
- Отрицательный результат ПЦР, но все симптомы в наличии
- Реабилитация
Опять же "все остальные" тянут больничную лямку и за того парня, который перешел в ковидарий, ведь персонала в отделении стало меньше, а работы не убавилось.
Не знаю, как в регионах, но в Киеве с каждым месяцем дела все печальнее.
Особенно напряженная ситуация в отделениях интенсивной терапии. Например, есть места, где ранее на суточное дежурство заступало по четыре врача, сейчас заступают один врач и один интерн. Та же самая ситуация с опытными медсестрами. Молодежь приходит, работает пол-года за копейки и, едва подтянув навыки, сваливает к частникам.
Ситуация совершенно не шуточная, уверен, что она уже сказывается в виде избыточной смертности. Не может один специалист долго работать за троих без потери качества лечения, он банально не успевает. Отдельное спасибо "реформе" за отказ от нормативного количества пациентов на одного медработника.
Прозит, и не чокаясь...
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:51
antey1969
Такая ситуация (в отделениях интенсивной терапии) из-за ухода врачей?
Куда же они делись? За границу? В частные клиники? Неужели они все "помещаются" у частников?
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:10
Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка.
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просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни?
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частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:24
Binimovich у меня есть знакомые пенсионеры которые самоизолировались год назад и только в блжайший магаз или на такси при острой необходимости
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