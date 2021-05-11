Додано: Вів 11 тра, 2021 20:18

За год у медиков госбольниц накопилась неслабая такая усталость от текущего положения вещей.

По сути персонал разделен сейчас на две касты

1) Официальные сотрудники ковидных отделений

2) Все остальные

"Все остальные" тоже работают с ковидными пациентами но без полного комплекта СИЗов

- До получения положительного результата ПЦР

- Скоропомощные

- Отрицательный результат ПЦР, но все симптомы в наличии

- Реабилитация

Опять же "все остальные" тянут больничную лямку и за того парня, который перешел в ковидарий, ведь персонала в отделении стало меньше, а работы не убавилось.

Не знаю, как в регионах, но в Киеве с каждым месяцем дела все печальнее.

Особенно напряженная ситуация в отделениях интенсивной терапии. Например, есть места, где ранее на суточное дежурство заступало по четыре врача, сейчас заступают один врач и один интерн. Та же самая ситуация с опытными медсестрами. Молодежь приходит, работает пол-года за копейки и, едва подтянув навыки, сваливает к частникам.

Ситуация совершенно не шуточная, уверен, что она уже сказывается в виде избыточной смертности. Не может один специалист долго работать за троих без потери качества лечения, он банально не успевает. Отдельное спасибо "реформе" за отказ от нормативного количества пациентов на одного медработника.

Прозит, и не чокаясь...