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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3238323932403241
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А что, тут разговор только для избранных?

Нет, для разумных. У вас свежие данные о тестах,определяющих ковид в дорожной пыли? Если нет, то проходите мимо :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Все эти размышлизмы к чему?

Ответ из серии "вывсеврете" ?

А что, тут разговор только для избранных?
Пост из серии "100500 дивизий ковида у границ, и враг вот-вот нападьот"?

Да нет. Можно и против опасности ковида. Но желательно с аргументами, а не пустые слова.
А насчёт "четвертой волны" уже обсуждали. В Украине это будет (если будет) только третья. Но при нашем разгильдяйстве она вполне вероятна.
Хороший пример на низовом уровне.
Сегодня был в налоговой. Они молодцы, организовали хорошо - запускают людей так, чтобы у окошка было не больше двух человек. Человек вышел, впускают следующего.
Но на улице... Погода нормальная, ни мороза, ни дождя. Но люди вместо того, чтобы спокойно гулять по двору, столпились на ступеньках, вроде от этого зайдут быстрее. Некоторые, правда, в масках, но о "социальной дистанции" и речи нет - толпа плечом к плечу. Не все, конечно, но многие.
У нас в Одессе даже в общественном транспорте процентов только 20-30 носят маски. Хоть бери, и никуда не ехай, куда надо...
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:18

За год у медиков госбольниц накопилась неслабая такая усталость от текущего положения вещей.
По сути персонал разделен сейчас на две касты
1) Официальные сотрудники ковидных отделений
2) Все остальные
"Все остальные" тоже работают с ковидными пациентами но без полного комплекта СИЗов
- До получения положительного результата ПЦР
- Скоропомощные
- Отрицательный результат ПЦР, но все симптомы в наличии
- Реабилитация
Опять же "все остальные" тянут больничную лямку и за того парня, который перешел в ковидарий, ведь персонала в отделении стало меньше, а работы не убавилось.
Не знаю, как в регионах, но в Киеве с каждым месяцем дела все печальнее.
Особенно напряженная ситуация в отделениях интенсивной терапии. Например, есть места, где ранее на суточное дежурство заступало по четыре врача, сейчас заступают один врач и один интерн. Та же самая ситуация с опытными медсестрами. Молодежь приходит, работает пол-года за копейки и, едва подтянув навыки, сваливает к частникам.
Ситуация совершенно не шуточная, уверен, что она уже сказывается в виде избыточной смертности. Не может один специалист долго работать за троих без потери качества лечения, он банально не успевает. Отдельное спасибо "реформе" за отказ от нормативного количества пациентов на одного медработника.
Прозит, и не чокаясь...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:51

antey1969
Такая ситуация (в отделениях интенсивной терапии) из-за ухода врачей?
Куда же они делись? За границу? В частные клиники? Неужели они все "помещаются" у частников?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:10

Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка.
—-----------
просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни?
—---—----------
частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь :) :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:24

Binimovich у меня есть знакомые пенсионеры которые самоизолировались год назад и только в блжайший магаз или на такси при острой необходимости
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:26

antey1969 уже поднимал этот вопрос, зачем полный комплект СИЗов? в часности костюмы? маска очки (и возможно перчатки (под вопросом)) это не чума через кожу не передается, халатов достаточно.
в остальном согласен
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:01

  yama написав:Binimovich у меня есть знакомые пенсионеры которые самоизолировались год назад и только в блжайший магаз или на такси при острой необходимости

Таких много, кто прячется. И потому у нас пока сложно оценить реальную летальность. Переболело очень много, но это среди нашего круга общения, активных молодых. А среди стариков переболело намного меньше.
Но , надо сказать, самых старых таки вакцинируют. По крайней мере среди известных мне.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 05:03

  yama написав:Binimovich у меня есть знакомые пенсионеры которые самоизолировались год назад и только в блжайший магаз или на такси при острой необходимости

Прям "естественным, то нет. Но то, что выкашивает он самых слабых особей - это несомненно. Но сколько лет он у них отбирает - оценить не представляется возможным.
Hotab
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