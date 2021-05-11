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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3239324032413242 Додано: Сер 12 тра, 2021 07:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: Hotab все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка.

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просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни?

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частная позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь все заплюсовал, так как, наконец-то, вы стали делать нормальную подачу информации, цитата ссылка.—-----------просто аргумент, предположение, а не являеться ли эта избыточная смертность естественным стрением, вырождением, сокращением общей средней продолжительности жизни ? хотя Там были у вас были цифры что яко бы во всех возастных групах есть рост. Возможно РФ и у нас падает средняя продолжительность жизни? Как с этим у остальных? Чехия сейчас благополучна для жизни?—---—----------позитивная новость наш бухгалтер женщина около 70 лет, ковид десидент, уже неделю как дома после больницы где время от времени дышала кислородом, частный ввывод ни возраст ни принадлежность к тем кто аметист маски не отягощают болезнь Вот из-за таких диссидентов и больницы были переполнены, и врачей не хватает, и скорые вовремя не приезжали, и кислородных концентраторов не хватало...



П.С. Если она такая ярая диссидент, зачем она вообще в больницу поперлась, если "этодевсеголишьпростойгрипп" ? Или когда дышать стало тяжело, все ее диссидентство улетучилось, как с белых яблок дым? Вот из-за таких диссидентов и больницы были переполнены, и врачей не хватает, и скорые вовремя не приезжали, и кислородных концентраторов не хватало...П.С. Если она такая ярая диссидент, зачем она вообще в больницу поперлась, если "этодевсеголишьпростойгрипп" ? Или когда дышать стало тяжело, все ее диссидентство улетучилось, как с белых яблок дым? Binimovich Повідомлень: 4064 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 08:59 Hotab написав: tumos написав: изучайте положительный опыт борьбы с ковид. изучайте положительный опыт борьбы с ковид.

Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще. Что там его изучать. Пишешь , что умерло 10 за неделю, и ты уже передовик. Что может быть проще.

Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации. Опять предсказуемый аргумент. Как вариант можно держать его в уме. Однако, приходилось общаться с моряками, ходивших в море еще при СССР. По их словам зубы они всегда лечили в кубинских клиниках, при заходе в порты этого государства. Можно вспомнить как кубинцы лечили пострадавших от чернобольской трагедии. Медицина у них на уровне. Да и собственно говоря медицина у них до сих пор является помощью, а не услугой. Санкции США, либеральная РФ отвернулась от экономически-финансовой поддержки кубинцев еще при Ельцине, а они 10% ВВП умудряются выделять на медицину. Довольно легко понять, что государство, которое получает значительный доход с туризма, находится в зоне риска заражения населения ковидом. Причем большая часть туристов из Италии и Испании где были зафиксированы вспышки ковида. Появились признаки ковида на территории Кубы - перекрыли границы. Тестирование населения. Отменили междугороднее автобусное сообщение. Приостановили деятельность ряда предприятий и учреждений. Свели на нет общественные мероприятия. Изоляция пациентов с выявлением цепочек контактов и изоляцией контактов. Обход квартир студентами медицинских вузов с опросом о состоянии здоровья проживающих. Я озвучен перечень мероприятий, который казалось бы проводился и в Украине. У них организационные методы работают, у нас нет. Разве, что у них реально существующая фармакология, которая позволила создать к сегодняшнему дню пять вакцин от двух разработчиков. Не знаю насколько эффективных. Пфайзер им не продадут, а спутник похоже они не закупали и закупать не будут. Опора на собственные силы. Посмотрим какой результат будет после вакцинации. tumos Повідомлень: 1692 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3239324032413242 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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